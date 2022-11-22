掐尖、择校、学区房……长久以来都是绕不开的教育热点词语。今年开始，河南开封在全省率先推行义务教育学校校长、教师交流轮岗，引发极大关注和热烈讨论。

“我们推行义务教育学校校长、教师交流轮岗，其逻辑起点是推动义务教育优质均衡发展，并以此为切入点，根除大班额、择校热、学区房热等乱象背后的利益链和腐败作风问题。”开封市委常委，市纪委书记、监委主任卢捍卫介绍，今年秋季开学前，全市共有699名教师完成交流轮岗。

新学期开学已经过去了一段时间，交流轮岗的效果如何？

“家长择校其实就是择师，现在家门口的学校都有这么多好老师，我们当然选择离家更近的啦。”家住自由路西段的王女士谈起选择市第六中学的原因，脸上洋溢着笑容。

始建于1954年的第六中学，已有68年的历史。近年来，因为基础设施差、师资力量薄弱等因素，出现了招生困难的情况，最严重的时候在校师生比例甚至达到1：1。今年，10名来自优质学校的教师交流轮岗到了这里，瞬间让六中成为热门学校，吸引了众多片区内学生“回流”，七年级新生报名人数达到1725人，最终按照核定招生人数，招收565人。而这之前，全校仅有616名学生。

在第六中学，记者见到了从第二十七中轮岗来的杨培英，她现在是七年级段长兼班主任，正在办公室内带着七年级英语组的老师备课。谈起这次经历，杨培英说的最多的是感动：“我们都是送走九年级毕业班，到新学校七年级任教，这极大减少了磨合和适应的过程。通勤距离、评先评优、职称评聘这些我们比较关心的问题组织上也都考虑到了，这种尊重让我们对开封的教育充满了信心。”

与杨培英一样，原金明中学语文教师陈磊也在新学期来到了第六中学。“这次轮岗工作我得到了很多的关心和帮助，特别温暖。轮岗为我们提供了一个新平台，让我们有机会走出舒适区，感受不同的教学方式和工作理念，这是挑战，更是释放能量的节点，我感觉踏上了新征程。”

第六中学只是这次改革受益的学校之一，抓机遇、补短板、提质量是这些学校当前最强烈的心声。正如铁路中学校长邱萍所言：“这次改革对我们来说是绝好的发展机会，我们倍感珍惜。对于流入的教师，我们不仅加强人文关怀，积极创设和谐宽松的工作环境，提供施展教育教学才能的机会和平台，还通过名师示范、青蓝结对，帮助交流轮岗教师与未流动教师共同成长。”

彻底的交流轮岗必然是优质学校和一般学校的“双向”流动，那么如何确保优势学校相对稳定，做到填谷而不削峰，也是改革需要解决的问题。

走进第十四中学，“进德修业，敦本务实”八个大字映入眼帘。该校今年共有34名优质教师交流轮岗到其他学校，同时吸收了相应数量的教师来校任教。

校长办公室里，黄海燕刚刚完成了和交流轮岗教师的谈心谈话。她告诉我们：“交流轮岗为我们注入了新的活力，不同学校教师的到来也为我们带来了新的教学理念和方法，这更是不同学校文化的交流与碰撞。我们将持续弘扬以‘实’为核心的校园文化，强化优良的校风、教风、学风，加大对交流轮岗教师的培养力度，让教师更多地了解学校的文化、管理制度、教学规范等，不断增强对学校的认同感。”

离开学校时，正赶上七年级学生放学，家长赵女士聊起了自己的感受：“刚开始我们心里也打鼓，但是现在开学这么久了，如果不是老师自己介绍，我们根本找不出来哪个是轮岗来的老师，都特别用心，我们现在很放心。”

如果说义务教育均衡发展是一项系统工程，那么，实现师资均衡就是最艰难的挑战，也是最关键的发力点。为此，开封将义务教育学校校长、教师交流轮岗工作列入民生实事工程，成立全市义务教育校长教师交流轮岗工作领导小组，市纪委书记卢捍卫任组长。按照“一盘棋”思路，统筹市县（区）教育部门、市委编办、市财政局、市人社局等多部门力量，破除义务教育阶段人事管理制度的“单位制”壁垒，实现人事关系、工作安排、薪酬待遇、晋级提升等的“系统制”转变。多方论证、科学制定交流轮岗实施细则、考核评价方案和交流轮岗后的管理方案，详细规定交流的原则、形式、保障机制、激励机制等，确保教育改革“组合拳”拳拳精准，打出实效。

市纪委监委围绕“一老一小一青壮”民生工作，开展“聚焦发展优质均衡教育”领域专项整治，全程“嵌入式”监督交流轮岗工作，紧盯电脑派位、教师“落位”等关键节点，推动各成员单位认真落实责任，形成各负其责、统筹协调、齐抓共管的工作合力。

接下来，开封计划用三年时间，完成市直初中学校（含完中初中部）符合交流条件的校长教师交流轮岗工作。在此过程中，城区学校同步进行，各县区适时启动，力争通过这次大范围、大比例的交流轮岗，实现“扶弱助强”，全面推进义务教育均衡发展。

（记者 王胜昔 通讯员 余瑞）

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