初冬南海，波涛万顷。11月中旬，党的二十大代表、陆军工程大学“星火”理论宣讲服务政治教员群体的骨干成员俞红来到广东，为南部战区海军部队宣讲党的二十大精神。

“党的二十大报告描绘了如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队的宏伟蓝图，鲜明标定了未来5年我军建设的中心任务。这是人民军队必须扛起的时代重任、必须交出的历史答卷。”俞红的讲述，赢得官兵的阵阵掌声。

从雪域高原到海防前哨，从丛林腹地到茫茫戈壁，从高等院校到田间地头……近年来，陆军工程大学“星火”理论宣讲服务政治教员群体满腔热忱投身铸魂育人工作，用真心感悟真理魅力，用真情传播创新理论，用真爱教育感染官兵，将真理的火种播撒到祖国大江南北和座座军营。在这个群体中，12人次获评全军优秀教师、军队院校育才奖金银奖、陆军教学科研标兵，4人次荣立二等功，36人次荣立三等功。

“实践检验真理，生动的强国实践最具说服力”

“如果我是一束火苗，我愿照亮每一个角落。”教员俞红的这句话既是她的心声，也是“星火”群体用真情播撒党的创新理论火种的真实写照。俞红教授三十年如一日，带领团队打造马克思主义相关课程，深受学员们的喜爱。

让理论之火点亮学员的心灯，底气从何而来？

“我所讲的，必是我信仰的；我所做的，必是我坚守的。”俞红说，这是“星火”群体在教学过程中始终坚守的信条。

予人星火者，必心怀火炬。近年来，这个群体始终把学习新时代党的创新理论作为重大政治任务，分领域、分学科、分专题进行系统研究，定期开办学习领悟会、交流会、分享会，在深悟真理魅力中不断打牢坚决听党话、铁心跟党走的忠诚底色。

10月下旬，党的二十大闭幕后，“星火”群体第一时间组织党的二十大精神学习研讨会，开展学习研究和讨论交流，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断，作出的新部署新要求。“作为军队院校政治理论教员，必须将大会精神学习好宣传好，做新时代党的创新理论的坚定信仰者、积极传播者和忠实实践者。”教员丁郁说。

“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”老教授郭幼茂是全军党史宣讲团成员，从事党史军史教学研究已有30余年，党的二十大闭幕后，他采取线上线下结合的方式，以《凝心聚力擘画复兴新蓝图 团结奋斗创造历史新伟业》为题，给大学千余名学员作了宣讲。

作为新时代的见证者、参与者、受益者，“星火”教员群体尤其注重在理论与实践中深刻感悟新时代党的创新理论。10月29日，教员秦岩和群体其他成员来到河北省正定县塔元庄村，感受昔日贫困村到美丽小康村的巨大变化，并为村民开展理论宣讲。秦岩说：“实践检验真理，生动的强国实践最具说服力。”

用心做足功课，让党的创新理论传播有温度

“送给您的这束天山红花，就像我们戍边人一样，一颗红心心向党。感谢您为我们传播红色信仰，凝聚红色力量。”前不久，教员佘颖颖收到了一封来自新疆的信。

打开信封，一束火红的天山红花标本和隽秀的字迹映入眼帘。寄信人马明，是佘颖颖教过的一名来自卫国戍边一线的士兵学员。马明在信中说，自己组织战士们学习习近平强军思想，坚持学思践悟，大家越学越有兴趣，越学感触越深，前进的方向愈加清晰。

近5年来，“星火”群体积极开展理论服务走基层活动，通过线上线下等方式，先后组织宣讲服务600余场，覆盖80余万人次。

“每一次跋山涉水，都会有新的风景，沾满泥巴的脚步，才会留下深刻的强军足迹。”2021年，教员李暄申请到驻藏部队代职，主动请缨到任务最前线。她走哨所、赴点位，因地制宜开设课堂，把新时代党的创新理论播撒在边防第一线。

“教员把道理阐释得通俗易懂，句句讲到了我们心坎上，更加坚定了我们扎根生命禁区，献身雪域高原的信念。”下士赵鹏说。

谈到与学员的关系，教员王晶的眼里就会迸发出光彩。她说：“要真正取得学员的信任，首先自己要做足功课。”每次去部队宣讲前，她都会根据部队的不同特点，对教案做针对性调整。她强调：“理论传播一定要有温度，要和官兵交心。”

“星火”教员群体以习近平强军思想为主脉授课施教，既讲清理论观点，又回答学员“为什么”的追问，引导学员真正把新时代强军兴军的使命任务、奋斗目标、根本原则、重要路径等一系列根本性问题学深悟透。

通过“家常话”，把真理传递到百姓心中

前不久，教员朱玮受邀来到江苏省南京市高淳区潦田村，为村民宣讲新时代的伟大变革。在现场，记者看到村民们个个聚精会神，时而还与教员进行互动。“让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’，是包括军校政治教员在内所有理论工作者的重要使命责任。”朱玮说，与村民们沟通交流，通过“家常话”，将党的创新理论传递到百姓心中，并从中了解人民群众所思所想，这一过程让教员自身也感到受益匪浅。

在“星火”教员群体的指导带动下，青年博士宣讲服务团、“红岩雪鹰”等11个群众性宣讲团队在陆军工程大学应运而生。他们通过建立联系点、开设大讲堂、派出宣传车等多种方式，进机关、走街道、入乡村、串农户，把真理火种播撒在祖国大地。

教员武善彩带领青年博士宣讲服务团把“讲台”设在了田间地头，为村民生产生活难题出谋划策。武善彩顺势给村民讲党的乡村振兴政策，村民们听得津津有味，说：“这样的宣讲有温度，讲出了‘百姓味道’。”

近年来，“星火”教员群体坚持深入人民群众中间，创演小品、相声、快板等作品，以人民群众听得懂的语言、易于接受的方式，艺术化呈现党的创新理论，增强了理论宣讲服务的感染力和亲和力。

（记者 章文 通讯员 杨旭）

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