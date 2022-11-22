2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。近日，教育部、人力资源和社会保障部召开视频会议，全面部署做好2023届高校毕业生就业创业工作，全力为高校毕业生就业护航。

促进高校毕业生就业要多用市场化、社会化手段。数据显示，我国登记在册的市场主体已达1.63亿户，是吸纳就业的绝对主力，高校实现“走出去”和“请进来”相结合，将进一步拓宽大学生市场化就业路径。对于中小企业，地方政府更当落实好有关优惠政策，让援企稳岗政策红利惠及更多高校毕业生。有关部门持续推进大众创业，促进创业带动就业，组织创业培训，提供金融支持，健全灵活就业保障，更将使毕业生发现实现自我价值的新天地。“三支一扶”“特岗计划”招募、公共部门岗位落地、大学生征兵工作……用足用好各类政策性岗位，发挥就业引领效应同样重要。全方位、多举措拓展就业空间，能为广大青年提供施展才华、报效祖国的广阔舞台。托底性就业保障，更体现党和政府的良苦用心。有关部门将及时掌握低保或零就业家庭毕业生、离校未就业毕业生情况，提供包括就业指导、实习培训、岗位安置等持续跟踪服务。兜底性帮扶确保就业关怀不漏一人，力求对特殊毕业生“扶上马送一程”。

全力保障包括高校毕业生在内的民众更充分、更高质量就业，是国家与民族踔厉奋发、勠力前行的生动映射。在党和政府科学统筹部署、用心用情用力施策下，就业“蓄水池”必将不断扩大，高校毕业生等重点就业群体必将实现自我价值，承担起时代赋予的责任使命。

（原载于人民网 作者：明健 摘编：金凌冰）

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