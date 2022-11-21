原标题：福建省属高校首次评选文科资深教授

11月17日，在福建师范大学建校115周年之际，该校举行首批文科资深荣誉教授、文科资深教授颁授典礼。陈征、朱鹤健获颁首批文科资深荣誉教授，李建平、孙绍振、王耀华获聘首批文科资深教授。

据介绍，这是福建省属高校首次评选资深文科教授。此次获评的五位文科资深荣誉教授、文科资深教授，在各自研究领域均是治学严谨、卓有建树的学者大家。他们深植家国情怀、满怀科学精神，治学态度严谨、学识见识渊博，生动地诠释了“大先生”的内涵。文科资深教授实行聘期制，每届聘期5年。

“党的二十大报告中有关教育、人才的论述，为我们建强立德树人‘阵地’、构筑人文社科‘高地’、打造人才发展‘福地’提供了重要指引。”福建师范大学党委书记潘玉腾说，希望五位大先生当好把握学科方向的“领头雁”、促进学术繁荣的“领航员”，充分发挥“传帮带”作用，为学科建设、学校发展厚植人才根基。他表示，学校将着力构建立德树人“新格局”，打造富有特色“新文科”，塑造人才发展“新动能”，充分发挥学科综合优势，强化有组织的科研，以人才创新创造活力竞相迸发助推哲学社会科学繁荣发展，助推学校“双一流”建设。(李玉莲 记者谢开飞）

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