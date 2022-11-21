人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

福建省属高校首次评选文科资深教授

2022年11月21日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：福建省属高校首次评选文科资深教授

11月17日，在福建师范大学建校115周年之际，该校举行首批文科资深荣誉教授、文科资深教授颁授典礼。陈征、朱鹤健获颁首批文科资深荣誉教授，李建平、孙绍振、王耀华获聘首批文科资深教授。

据介绍，这是福建省属高校首次评选资深文科教授。此次获评的五位文科资深荣誉教授、文科资深教授，在各自研究领域均是治学严谨、卓有建树的学者大家。他们深植家国情怀、满怀科学精神，治学态度严谨、学识见识渊博，生动地诠释了“大先生”的内涵。文科资深教授实行聘期制，每届聘期5年。

“党的二十大报告中有关教育、人才的论述，为我们建强立德树人‘阵地’、构筑人文社科‘高地’、打造人才发展‘福地’提供了重要指引。”福建师范大学党委书记潘玉腾说，希望五位大先生当好把握学科方向的“领头雁”、促进学术繁荣的“领航员”，充分发挥“传帮带”作用，为学科建设、学校发展厚植人才根基。他表示，学校将着力构建立德树人“新格局”，打造富有特色“新文科”，塑造人才发展“新动能”，充分发挥学科综合优势，强化有组织的科研，以人才创新创造活力竞相迸发助推哲学社会科学繁荣发展，助推学校“双一流”建设。(李玉莲 记者谢开飞）

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部