本报记者 郑 娜

国家大剧院合唱团放歌北大。

国家大剧院供图

“歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”11月7日晚，在全场千余名观众高唱《歌唱祖国》的歌声中，“荣光与梦想”国家大剧院合唱团音乐会在北京大学百周年纪念讲堂圆满落幕。

为推广普及高雅艺术，丰富高校美育内涵，11月6日、7日，由北京大学、国家大剧院联合策划的第二届“北京大学·国家大剧院艺术周”举办，指挥焦淼携手国家大剧院合唱团为北大师生奉献了两场高品质、高水准的合唱音乐会。

两场音乐会的曲目编排精良、匠心独具，既有观众耳熟能详的经典红歌，如诞生于抗日战争时期的《没有共产党就没有新中国》，激荡了几代人心扉、表达对党满腔赤诚的《唱支山歌给党听》；更有诠释新时代中国精神风貌的精品力作，如展现新时代人民军队豪情壮志的《强军战歌》，为庆祝中国共产党成立100周年而创作的《百年荣光》《领航》；还有国家大剧院合唱团全新创排演绎的《新时代歌谣》《春天中国》等。

一首首耳熟能详、激荡人心的歌曲，时而亲切委婉，时而高昂奋进，生动诠释了合唱艺术的无穷魅力，引发现场观众长时间的热烈掌声。在嘹亮的歌声中，北大师生沉浸在那段艰辛而辉煌的岁月中，不忘来时路，展望前行路，对逐梦的新征程更加信心满怀。

北京大学建筑与景观设计学院2022级硕士生苏婉仪说：“国家大剧院合唱团的表演极具感染力，歌声唱出了祖国万里山河的壮阔，唱出了中国人民一路走来，面对艰难险阻都不曾退却的勇毅，祝福伟大祖国繁荣昌盛，愿平安和幸福属于每一位奋斗者。”

国家大剧院合唱团驻团指挥焦淼表示：“能够参加北大艺术周的演出，带领大剧院合唱团的全体艺术家们为师生们带来这样一场充满时代气息的音乐会，非常有意义。希望通过这些优秀作品，凝聚起青年学子们信仰的力量，在充满光荣和梦想的征程上，踔厉奋发、勇毅前行，描绘出更加美好的蓝图。”

国家大剧院与北京大学自2020年9月签署战略合作协议以来，双方通过一系列的活动策划，共同构建高校艺术普及、教育、展示的平台，推动高校美育事业繁荣发展。

2020年9月，在北京大学2020年开学典礼上，国家大剧院管弦乐团与北大教工、学生合唱团一起演奏《红旗颂》和《燕园情》，成为新生入学后难忘的瞬间；2020年10月，北大学子受邀参加2020年国家大剧院歌剧电影展开幕式，感受“音乐艺术皇冠上的明珠”的不朽魅力；2021年5月，双方共同策划推出“北京大学·国家大剧院艺术周”系列活动，国家大剧院制作话剧《十字街头》与歌剧《方志敏》选段音乐会，为广大师生带来了视觉与听觉的双重盛宴；2022年立冬前夕，国家大剧院合唱团再度放歌北京大学百周年纪念讲堂，用两场“荣光与梦想”合唱音乐会激励广大青年学子胸怀天下、志存高远，在民族复兴的赛道上奋勇争先。

据了解，国家大剧院多年来始终坚持以美育人、以文化人的目标，目前已与北京大学、北京舞蹈学院、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、中央戏剧学院、中央民族大学、中国戏曲学院等8所高校签署战略合作协议，通过各色活动和多种模式，丰富高校美育内涵，助力美育工作建设，并积极参与到全社会的美育体系建构之中，不断满足人民日益增长的精神文化需求。

(责编：何淼、郝孟佳)