新华社兰州11月19日电（记者胡伟杰、梁军、王紫轩）清晨，卢纪元骑上小摩托，来到自己位于兰州市城关区“双创园”的办公室。这间仅有几平方米的铺面，角落里摆满各类奖状荣誉，还有已投入或准备投放的创业产品。

卢纪元是兰州大学口腔医学院研究生，虽然还没毕业，但已有四年创业经历。

2018年卢纪元还在读大三时，他的科研团队就在研究多肽、中草药等科研项目。小时候，因目睹家人长期饮用高氟水导致牙齿变黑，卢纪元一直想通过口腔医学研究，帮助类似人群摆脱烦恼。“我们认为口腔医学的研究成果非常适合转化落地，老师也积极鼓励我们大胆实践。”

为了支持大学生“双创”，兰州市城关区和兰州大学联合打造“双创”示范街，卢纪元的团队免费入驻众创空间。兰州大学口腔医学院院长刘斌帮他们对接了学校的创新创业培育项目，成功申请获得创业扶持基金3万元，卢纪元创办的生物医药科技有限公司也正式在工商部门获得注册成立。

卢纪元和团队成员们正在做实验。新华社记者 梁军 摄

同时，学校还帮助他们积极联系大型医药企业，拓宽合作面。卢纪元和他的科研团队通过成果技术转让，大企业代工生产，药店线下销售，让一系列在校科研转化产品在市场上落地。

2020年开始，卢纪元和他的团队申请到了“兰州启航”大学生创业扶持行动计划，不仅得到5万元创业扶持资金，还参加一系列政府搭建的创业指导课程、“双创”大赛与投融资对接活动。

卢纪元展示团队科研转化成果。新华社记者 梁军 摄

2021年以来，甘肃省人社厅在全省范围内创新实施“百千万”创业引领工程，已联合多个部门开展了10余项创业创新大赛；同时，还与甘肃省教育厅等十三部门印发《甘肃省关于进一步支持大学生创新创业的若干措施》，从免税、免租、贴息等方面，持续为大学生创业提供优惠支持。

在大赛上，卢纪元遇到许多像他一样初次创业的年轻人，他们在一起同台竞技，取长补短。赛后，许多人相互分享资源、碰撞创业思路。“他山之石，可以攻玉。别人的经验对我们创业历程是很好的借鉴。”他说，创业指导老师还对创业规划做出评估、指导，让自己在创业之路上少走许多弯路。

“遇到挫折不放弃、不回避。”这是卢纪元的创业心声。在他的创客之路上，虽遇到许多波折，但经过持续不断地努力及一系列政策帮扶支持，这条路正越来越顺、越来越宽。

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