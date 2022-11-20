汤涵

近日，北京市三帆中学致学生的一封信《努力面对每一场“大风”》在网络上热传。信中，学校以朋友式的口吻鼓励和引导受疫情影响隔离居家的学生，话语诚恳而真挚，令许多读者深受触动。

没有生硬的说教和空洞的套话，字里行间循循善诱，处处透露着认同和宽慰。这封信中平视的沟通姿态，让人不难感受到文字背后学校设身处地为学生着想的同理心。眼下，疫情的胶着反复和生活学习方式的改变，无疑潜移默化影响学生的情绪和认知。老师们能够真正看见、正视、理解学生的心理处境并悉心指引，展示出了教育对人的关怀以及这种关怀所能传递的精神力量。

立德树人，道进乎技。面对疫情防控的复杂局面，对学生的心理疏导、意志培养、品格锤炼，进而培养正确的人生观世界观，就更为重要。如何看待病毒和疾病，如何调节负面情绪，如何应对生活的变化，信中讨论的这些议题正是当下学生们普遍经历的困惑。面对疫情带来的情绪波动和价值观念的冲击，及时给予学生精神上的鼓励和正向引导，不仅是帮助他们跨越眼前的障碍，更是培养他们学会从挫折中重拾勇气，以积极健康的心态迎接人生路上的大小挑战。

生活即教育。眼下，疫情给我们的生活学习带来一定的冲击，但换个角度，也是应该把握住的教育契机，是落实立德树人根本任务的一次考验。讲好抗疫故事，涵养家国情怀；加强生命教育，探索人生价值；培养科学精神，学会理性思考……疫情带来的教育启示不只是学会应对变化，我们能做的或许还有更多。如立足现实，以学生为中心，拓展教育的维度，帮助学生树立起理想信念，真正促进学生的全面发展。

为学生上好疫情这一堂成长课，意味着要把耐心和关怀融入育人的各个环节。疫情深刻重塑了我们曾经熟悉的世界，其影响是深远而复杂的。对于身处其中的学生们来说，一封信、一次谈话、一节班会也许不足以解答他们心中所有的困惑与疑问，也难以在行为上推动立竿见影的改变。然而教育本就是细节的积累，点滴浸润都可能会成为日后长久指引心灵的一盏烛光，唯有久久为功，才能积微成著。

在疫情这一场“大风”中，其实我们每一个人都在学习成长，正处在成长关键阶段的学生群体更需要领路人格外的理解与关怀。筑牢疫情防控的校园防线，传递温暖向上的教育力量，守护好学生的身心健康，是每一名教育工作者的责任。希望校园内外能看到更多这样带着温度的“公开信”，汇聚成支撑孩子们迎风前行的勇气和底气。

（作者：汤涵）

(责编：李依环、郝孟佳)