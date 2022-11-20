袁振国

党的二十大报告对教育提出了“加快建设高质量教育体系”的要求。教育高质量发展既是国家高质量发展的重要组成部分，又是其重要基础和持久动力。加快建设高质量教育体系对充分发挥教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家过程中的基础性、战略性支撑作用具有重大意义。

加快建设高质量教育体系是建设教育强国和办好人民满意的教育的必然要求。现代社会发展越来越快速，教育系统是最复杂的社会系统之一，牵一发而动全身。要把国家发展对人才的需要、人民群众对教育的期望、教育发展和人才成长规律有机统一起来，必须从体系建设入手。

加快建设高质量教育体系是对我国教育发展新阶段的时代要求。在中国共产党的领导和全国人民的共同努力下，我们建成世界上规模最大的教育体系，全面普及九年义务教育，巩固率达到95.4%；高等教育毛入学率达到57.8%，高等教育从大众化进入普及化阶段，“学有所教”成为现实。要实现从教育大国向教育强国不断迈进，办好人民满意的教育，势必要求实现从数量增长、规模扩张的发展模式向质量提高、内涵发展的模式转变。

加快建设高质量教育体系是促进我国教育水平整体迈上新台阶的现实需要。改革开放以来，教育取得了历史性成就、发生了历史性变革，走出了一条发展中大国教育优先发展的成功道路。要更好地体现人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的中国式现代化，就必须树立整体谋划、全局统筹、协调发展的理念，进行教育领域综合改革创新。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》把“建设高质量教育体系”作为“十四五”时期我国教育发展的目标任务，党的二十大报告提出要“加快”建设高质量教育体系，更凸显了这一任务的紧迫性。

高质量教育体系应当是一个更加高效、灵活、开放、协调的教育体系。要促进教育公平，推进基本公共教育服务均等化，巩固义务教育基本均衡成果、加快义务教育优质均衡发展，鼓励高中阶段学校多样化发展；增强职业技术教育适应性，突出职业技术（技工）教育类型特色；提高高等教育质量，推进高等教育分类管理和高等学校综合改革，构建更加多元的高等教育体系，加快建设世界一流大学和一流学科；建设高素质专业化教师队伍，建立高水平现代教师教育体系。

具体而言，建设高质量教育体系应从以下几个方面着手：一是建设高质量育人体系，发展素质教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是建设高质量科研体系，转变评价方式，坚决破“五唯”，围绕国家战略需要、经济主战场、“卡脖子”问题和国际话语权，注重贡献导向、目标导向、实效导向，为建成科技强国奠定坚实基础。三是建设高质量教育管理体系，以促进人的发展、激发每个人的积极性和创造性为宗旨，深化教育领域的放管服改革，促进教育数字化转型，不断提高教育的现代化治理水平和治理能力。

（作者为中国教育学会副会长）

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)