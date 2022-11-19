人民网北京11月19日电 （记者郝孟佳）今天，由国家开放大学主办、国家开放大学马克思主义学院承办的第二届“当代中国马克思主义理论研究高层论坛·2022”在北京举行。本届论坛以“中国式现代化与世界现代化进程——深入学习和研究党的二十大精神”为主题，28位专家学者以线下线上相结合的方式出席了论坛。

第二届“当代马克思主义理论研究高层论坛”现场。 国家开放大学供图

国家开放大学党委书记、校长荆德刚在致辞中表示，党的二十大的胜利召开具有重大且深远的意义，大会提出了“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”是新时代新征程中国共产党的使命任务。围绕“中国式现代化与世界现代化进程”这一主题，本届论坛的举办将进一步推动当代中国马克思主义理论研究，推进马克思主义理论学科建设。

论坛上，马克思主义理论研究界专家学者们先后发言，围绕“中国式现代化与世界现代化进程”这一主题进行了深入分析与研讨。

“国家开放大学当代中国马克思主义研究院”在会上成立，该研究院致力于开展当代中国马克思主义理论研究，深化思想政治理论课教学改革，推进马克思主义理论学科建设，活跃国家开放大学学术氛围，推动国家开放大学的学术研究和思想政治教育工作。

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