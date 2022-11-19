人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

第二届"当代中国马克思主义理论研究高层论坛·2022"在北京举行

2022年11月19日21:31 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月19日电 （记者郝孟佳）今天，由国家开放大学主办、国家开放大学马克思主义学院承办的第二届“当代中国马克思主义理论研究高层论坛·2022”在北京举行。本届论坛以“中国式现代化与世界现代化进程——深入学习和研究党的二十大精神”为主题，28位专家学者以线下线上相结合的方式出席了论坛。

第二届“当代马克思主义理论研究高层论坛”现场。 国家开放大学供图

国家开放大学党委书记、校长荆德刚在致辞中表示，党的二十大的胜利召开具有重大且深远的意义，大会提出了“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”是新时代新征程中国共产党的使命任务。围绕“中国式现代化与世界现代化进程”这一主题，本届论坛的举办将进一步推动当代中国马克思主义理论研究，推进马克思主义理论学科建设。

论坛上，马克思主义理论研究界专家学者们先后发言，围绕“中国式现代化与世界现代化进程”这一主题进行了深入分析与研讨。

“国家开放大学当代中国马克思主义研究院”在会上成立，该研究院致力于开展当代中国马克思主义理论研究，深化思想政治理论课教学改革，推进马克思主义理论学科建设，活跃国家开放大学学术氛围，推动国家开放大学的学术研究和思想政治教育工作。

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部