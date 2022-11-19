《四书大全》一直被主流学界诟病为抄袭旧作、敷衍塞责的誊抄之作。然如细致比较《大全》与其所本之书取材之异同，则可见出此一看法实未见中肯。如将《大全》与宋元四书类著述对朱子再传饶鲁（号双峰）的引用来看，则可改变对《大全》的固有认识。饶双峰《四书》论述虽以“多不同于朱子”而著称，然被《大全》引用多达570条。透过宋元诸家与《大全》对双峰说采用之比较，可对《大全》形成以下新认识：《大全》之来源并非限于倪士毅《四书辑释》，实同时吸收了吴真子《四书集成》等；《大全》对双峰说的选取较《辑释》有所删取，可见其虽以《辑释》为蓝本而并非照抄；《大全》采用双峰若干有违于朱子的争议之说，体现了编纂者的用心与眼光；在《四书通》与《四书辑释》对双峰说引用有所异同时，《大全》更倾向于《辑释》，可证二书关系之密切；从《大全》误将双峰《中庸》章节之分掺杂于朱子来看，该书确存粗率之处。

从《四书集成》所引双峰说反思《大全》之取材。学界普遍认为《四书大全》乃剿袭倪士毅《四书辑释》而成。顾炎武《日知录》严厉批评《大全》实以《辑释》为主，所作偶尔之增删，反不如原书妥当，造成恶劣影响。四库馆臣认同顾炎武说，认为《大全》完全以《辑释》为底本而成。“其书因元倪士毅《四书辑释》稍加点窜。”然而，当我们核对《大全》所引双峰说与《辑释》所引双峰说之异同时，则见《大全》所引颇有不见于《辑释》及他书，而正见于今残存之吴真子《四书集成》者。如此，则证明《大全》之底本，非仅取材于《辑释》，而实涉及《四书集成》等书。此正合于《大全》凡例交代主要取材二书的说明：“凡《集成》、《辑释》所取诸儒之说，有相发明者，采附其下。”然批评者皆几乎不提《大全》受《集成》之影响，而只是论其与《辑释》关系。此恐与《四书集成》之书流传未广有关。《四书集成》目前存两个版本，一为二十卷《论语集成》、十四卷《孟子集成》；一为六卷残本，即《论语集成》9-12卷，《孟子集成》6-7卷。两种版本最大差别在于残卷引饶鲁“《纪闻》”说，颇为可观。证明《大全》非仅取材《辑释》一书，实亦采用《集成》之说。《论语大全》计有17章所用双峰说仅见引于残卷《四书集成》，集中在《雍也》《述而》两篇，涉及三月不违仁、由也果、闵子骞为费宰等章。《孟子大全》9-12卷双峰说仅见引于残卷《四书集成》者集中于《万章上》、《告子上》14章18条，如杞柳章、生之谓性章等。此外，《大全》所引双峰说亦多有同时见引于《集成》与《辑释》《管窥》《四书通》等书者。如《大学》见贤而不能举，《中庸》诚者天之道章、尽己之性章等。也有个别所引双峰说未见于《集成》者，如《万章下》“一乡之善士”可能《集成》本就未引双峰说。

从《四书通》所引双峰说反思《大全》并非专主《辑释》。历来以《大全》选材基本同于《辑释》的判断虽似正确而不全面。比较来看，《四书通》与《辑释》皆大量引用双峰说，《大全》在多数情况下倾向于《辑释》，颇有双峰说为《四书通》所引而《辑释》未引，则《大全》不引者，如“愚不可及”章、犁牛之子章等，证明《大全》对《辑释》之倚重。又二书对双峰之引文常存在细微之别，《大全》多同于《辑释》。但情况也并非完全如此，在不少情况下，《大全》反而认同《四书通》而非《辑释》，此见出《大全》编者之用心。如述而不作章即取《四书通》，而《辑释》仅自开篇引至“实作”。或《四书通》引而《辑释》未引，则《大全》引之，其说当来自《四书通》，如予欲无言章等。也有《四书通》未引而《辑释》引之，而《大全》同样未引者，可见《大全》此又同于《四书通》，如一言而可以兴邦章双峰说之开头部分。又有《大全》对双峰说之选取与《通》《辑释》所引皆有不同者，表明编者在二者基础上对双峰之节选，体现了《大全》编撰者的思考。

《大全》选取双峰争议说反思其“点窜”论。双峰思想新颖，其《四书》解以立异于朱子著称，故双峰说为元代新安学派重视和引用，虽他们对之亦有批评，然实以引用为主，否定为辅，褒贬实不成比例。而对朱子抱有护教态度的学者则对双峰背离朱子说大为不满，尤其是元代史伯璿特意撰写《四书管窥》批评双峰。故此，《大全》在面对双峰与朱子不同之说的取舍上，实有一番考虑。一方面，它摒弃了若干双峰对朱子明显挑战之说。或虽引用双峰说，然却是作为反面对象，紧接着即引用胡炳文等相关批评。如关于温良恭俭让与温而厉的理解，《大全》在引双峰说后，即引胡炳文说指出双峰自相矛盾，“饶氏前后二说自相反，不可不辨也”。《大全》有意删除《辑释》等所引双峰批评朱子的不大中听之说。如删除双峰“《章句》无时不中”以下批评朱注文字，这种现象值得注意。或针对双峰对朱子的批评，直接引用胡炳文说加以批驳。如针对双峰《章句》未能表达勇之批评，《大全》引胡炳文长篇议论反驳之，认为仁熟义精已经包含了勇。又双峰对朱注“诚”的批评，《大全》又引胡炳文说反驳之。但《大全》对双峰不同于朱子之说并非毫无引用，如引用双峰民可使由之章两“之”字皆指此理说。此解遭到《管窥》等批评，然《大全》仍引之。双峰关于《中庸》分章及中庸之解等确有不同于朱子而遭到史伯璿等质疑者，如双峰提出《中庸》“仁者人也”的人鬼说，《四书通》《辑释》引之，《大全》亦引之，可见编者之立场。

从《大全》放弃《辑释》所引双峰说见出其用心。对照《辑释》所引双峰说，可知《大全》并非照单全收，而是基于自身理解，决定对双峰说的取舍。如关于《中庸》与《家语》的关系，仅《辑释》引双峰说，认为“《家语》是引《中庸》来附会”，意在反驳朱子引《家语》证《中庸》之误，《大全》未取此说。又关于《中庸》本章三知与三行的理解，双峰反对朱子三分、三等说，认为“头绪太多”而实无此等划分，仅《辑释》引双峰此说，并表达了力挺双峰的立场。然而胡炳文则维护朱子说而批评双峰解。《大全》则赞同胡炳文看法，未取双峰此说。此亦见出《大全》并非抄誊之作。即便双峰不背朱子之说者，《大全》在《辑释》基础上亦有所取舍。或选择性删除《辑释》所引，如子疾病章双峰“诔如哀公诔孔子是也”等即被《大全》删除。亦存在《大全》选择性引用《辑释》所引双峰说者。如关于《中庸》分章说，《辑释》引双峰说近550字，而《大全》仅引末句“以上十章”以下文字。还存在少量双峰说被《辑释》《四书通》所引而《大全》未取者，当是有意刊落。如《论语》以雍彻章双峰言，“上章是罪其僣，此章是讥其无知，惟其无等”，《大全》未取，体现了编者之选择。有些章节《大全》未引双峰说的原因在于已用他说替代双峰说。如《孟子》外人皆称夫子好辩章《大全》虽未引双峰说，然所引陈栎说实与双峰之说意同。

从《大全》误认双峰说为朱子说见其粗疏。《大全》居然有误把双峰说当作朱子说者，这体现了编纂者的粗心不谨，也从一个侧面见出双峰影响之大，达到“乱朱”之地步。如《中庸大全》“读中庸法”部分选取朱子关于《中庸》说多条，把双峰关于“《中庸》当作六大节看”的分六节说当作朱子之说，引起明代以来东亚学人无谓纷扰。因双峰此六节分法与朱子的四节分存在矛盾，故学人以朱子早晚说来调和之。韩国学者对此也颇为困扰，只有少数学者指出此是双峰说。这一失误反映出编纂者确实不够严密。尽管《大全》存在此等疏忽之处，然其取材并不限于《辑释》，而旁及《集成》等；就对双峰说的取舍来看，实体现了《大全》编者的用心与思考，并非“仅取已成旧帙，塞责抄誊”之作。只有深入进《大全》内部，对其所引各说与前人之书加以细微比照，对《大全》之认识才能不流于泛泛之论。

（作者：许家星，系北京师范大学哲学学院教授）

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