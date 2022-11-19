刘新吾 常碧罗 陈湘壹

莲花穴现场艺术作品。

重庆市璧山区委宣传部供图

莲花穴剧场。

曾清龙摄

莲花穴现场艺术作品。

曾清龙摄

2021莲花穴·重庆乡村艺术集活动市集板块现场。

王 淼摄

村路沿着稻田延展，五彩的谷穗泛起层层麦浪，几十栋砖墙青瓦小楼被稻田簇拥，错落有致。打开车窗，远山苍翠，花海、稻田连成一片。

这里是重庆市璧山区七塘镇将军村的莲花穴院落。从昔日的“空心村”蝶变为美丽乡村，莲花穴院落如今每周末接待游客1000人左右，国庆黄金周来打卡的人更是络绎不绝。

这一华丽变身的背后有着怎样的发展“密码”？近日，笔者来到莲花穴一探究竟。

活化改造，唤醒古院落

走进一处院落，一栋二层木架结构的川东民居映入眼帘，屋檐向右叠升，墙角泥人雕塑栩栩如生，墙边玫瑰沁人心脾。极目远眺，百亩稻田尽收眼底，舞草龙、办集市、开乡间音乐会……漫步在村里，犹如走进了一幅生动的山乡画卷。

然而早在几年前，莲花穴还是一个荒草丛生的空心化院落。留守的大多是老人和儿童，院落一共有108人，常住人口只有8人，大多数房屋处于闲置、废弃状态。

“璧山区七塘镇与四川美术学院和重庆市雕塑学会等达成合作，对莲花穴进行艺术活化改造。”七塘镇文化服务中心主任佘林川说。早在2019年，四川美术学院课题小组就进行了为期1年的摸底调查。

“一开始村民们不理解，有抵触情绪。”佘林川说，后来通过开院坝会、上门做思想工作、带群众代表去周边看人居环境整治成效，让村民们逐渐了解到改造的好处：可以实现家门口就业，有租金、分红，还有更热闹的乡村……

2021年，在七塘镇政府、四川美术学院、重庆市雕塑学会等机构联手推动下，莲花穴院落正式开始艺术“活化”改造，建起了美术馆、舞台剧场、餐饮民宿等。在破解“管建不管用”的难题时，莲花穴院落采取了这样的方式——艺术机构向村集体注入资金，回租村民危旧闲置住宅，对院落进行全面整体活化设计，并使用国家农村人居环境整治、乡村振兴等政策资金对其进行物理空间打造，最后由艺术机构与村集体联合运营团队成立股份制运营机构，进行全方位运营活化。

村民甘遐学是莲花穴院落蝶变的见证者。“以前到处是荒草、垮房，一到下雨天，根本不能走路。现在好了，道路通了，环境变美了，简直是翻天覆地的变化。”甘遐学颇有感触地说。

就地取材，艺术有生机

漫步稻田和院落，随处可见形态各异、充满创意的艺术作品。稻草制作的人偶、房屋外墙上的猫咪雕塑、树枝搭成的房子……这些艺术作品都是就地取材，与周围环境融为一体，吸引了很多游客前来打卡拍照。

“这边是猪圈改造的长桌餐厅，那边是牛圈改造的茶室，这里是改造的美术馆……”佘林川介绍，莲花穴改造后，院落环境变好了，整体气质和艺术氛围也提升了不少。

“我们在改造院落的同时，尽量保留其原有的木架结构和川东民居特色。”重庆市雕塑学会艺术家朱雨诚介绍，比如一个民宿原有的屋顶垮了，设计人员经过勘查，用老木料对损坏木结构进行更换，增加钢架结构支撑，外形上依旧维持木架形式。

利用废弃石料搭建石头屋，作为多功能室；用废弃木料搭建小剧场，举办川剧、金钱板、杂剧等当地曲艺活动；把干枯稻草编制成竹球、刺猬等创意作品……莲花穴院落充分利用村里资源进行修旧如旧，打造了艺术博物馆、美术馆、图书馆、剧场等十大主题核心艺术区。

修缮后的建筑与莲花穴院落完美地融合在一起。游客既能在这里体验乡村风光，又能欣赏艺术之美。

“在今年10月举办的‘云雾花涧·第二届重庆乡村艺术集’上，我们还邀请了30位艺术家驻村，以当地稻草、树枝等为材料，与村民们共同完成雕塑作品创作。”朱雨诚说。

回乡就业，人气旺起来

“请问需要点些什么？”年近50岁的甘遐学正在忙着给客人准备咖啡。只见她手腕来回晃动，不一会儿，咖啡里就开出了“花”。去年国庆，莲花穴院落打造的民宿和咖啡店正式开业，甘遐学也有了新工作——早餐师和咖啡师。

“以前在七塘镇皮鞋厂上班，听到村里宣传就回来了。”甘遐学抿嘴笑着说，“工资和以前差不多，但是离家近了，也更安逸了。”

村民杨年华也实现了在家门口赚钱的心愿。“以前我在城里工作。有一次回家，看到家乡现在修得这么漂亮，河道也清亮干净了，就萌生了回乡创业的想法。”30多岁杨年华说干就干，看准机会，便在村里盘下一栋房，搞起了餐饮。他还给餐厅取了一个俏皮又接地气的名字：大青蛙田园餐厅。“食材都是当地新鲜的，游客来都说好吃。”杨年华笑道。

“这是我拍的视频，网上有不少人看嘞。”杨年华一边展示视频一边说，“现在，我在拍当地历史文化、风土人情的视频，想让更多人看到我们莲花穴，愿意来我们莲花穴。”杨年华告诉笔者，今年国庆，他的餐厅每天接待客人200多位，一天的收入在8000元左右。

如今的莲花穴院落，山清水秀，风景如画，既保持原有川东民居风貌又充满艺术气息。“把艺术引入乡村，不仅能以乡村的土壤成就艺术，还能聚集人气，带动当地产业振兴。”佘林川介绍，过去一年，莲花穴院落接待8万多人，营收150多万元，带动周边村民100余户，促进周边果园、家禽等产业收入800多万元。通过艺术活化乡村，为乡村注入新活力，实现了“艺术介入乡村，乡村成就艺术”共赢。

莲花穴院落是璧山“云雾花涧”项目的重要组成部分之一，依托艺术活化乡村，打造以雕塑为主题的传统村居院落，实现了现有村民在乡就业、外出村民回乡就业、新村民建设乡村的初步目标。

莲花穴院落旁，路连着路，楼挨着楼，一座座生机勃勃的乡村院落被串联起来。乡村成为艺术的载体，也因艺术而绽放光彩。

“未来，‘云雾花涧’将打造成一扇现代都市农业窗口，一组新型田园颐养社区，一种现代社群生活方式，一个超级户外野趣公园。”璧山区委副书记严兵说。

(责编：何淼、孙竞)