11月15日，中国高等教育学会会长杜玉波与非洲大学协会（以下简称AAU）会长巴克里·赛义德举行视频会晤。AAU秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒，中国教育部国际合作与交流司副司长贾鹏，学会副会长周玉，副会长、秘书长姜恩来，副秘书长郝清杰等出席会议。AAU研究与项目部主任达姆图·塔费拉，信息通讯技术服务、交流与信息管理部主任诺杜莫·德拉米尼，合作伙伴关系主管兰斯福德·贝科，财务部执行主任保罗·索泽德，人力资源主管伊薇特·夸希，项目协调员西尔维娅·姆坎达维尔，研究与项目部官员露丝·尼娅尔科，教育部国际合作与交流司亚非处处长杨洲，学会秘书处学术与交流部主任高晓杰等参会。会议由杜玉波主持。

在交流讨论环节，周玉、姜恩来和奥卢索拉·奥耶沃勒、达姆图·塔费拉分别围绕“中非高等教育改革发展成效及交流合作情况”“两个组织的工作进展及合作构想”等议题发言。大家一致认为，在中非教育合作全面深入发展的历史新阶段，两个组织应尽快开展信息、资源与技术共享，加强领导力、质量保证与认证体系、数字化等领域的能力建设，共同促进双方合作向更高水平、更深层次的共赢发展。

在杜玉波会长与巴克里·赛义德会长等的共同见证下，姜恩来秘书长和奥卢索拉·奥耶沃勒秘书长签署《关于建立合作伙伴关系的谅解备忘录》（以下简称《谅解备忘录》），标志着中国高等教育学会与非洲大学协会正式建立友好合作伙伴关系。《谅解备忘录》是在双方前期密切沟通与讨论基础上达成的共识，涵盖合作机制搭建、校际交流和人员互访、联合科研网络架设等多个领域，将有助于两个组织实现优势互补与共同发展，为推动中非高等教育交流合作行稳致远作出积极贡献。

签约仪式后，贾鹏表示，中国政府高度重视对非教育合作。中非联合开展的科学研究、师生互访及课程开发等高等教育领域的合作，为中国与其他发展中国家开展高等教育合作起到了良好的示范效应。学会与AAU签署的《谅解备忘录》将进一步丰富中非高等教育合作内涵。教育部将继续支持学会与非洲大学协会加强友好往来，共同推动中非高等教育交流与合作取得务实成果。

巴克里·赛义德表示，近十年来中国向世界展示了很多奇迹，帮助众多人口摆脱贫困、抗击新冠疫情、建成世界上规模最大的教育体系等等，中国教育在中国发展历程中所发挥的重要作用是AAU非常重视双方合作的原因。此次会议富有成效，双方就高等教育领域开展务实合作达成共识，开启了两个组织交流与合作的新阶段。签署《谅解备忘录》有助于双方建立长效对话与协商机制，AAU将以此为起点，为非洲大学搭建国际交流平台，促进双方长久稳定的合作与发展。

杜玉波在总结讲话中指出，今年是中非开启外交关系66周年，我们要抓住这一良好契机，尽快将会议形成的共识和成果转化为行动，推动合作取得务实成效。双方秘书处要保持密切沟通，分步骤落实《谅解备忘录》约定的各项工作，争取在明年召开中非大学联盟交流机制成立大会。两个组织要发挥好桥梁纽带作用，将人文交流打造成连接民心的有效方式，讲好中非故事，通过绵绵用力、久久为功推动实现中非民心交融，为构建新时代中非命运共同体作出更大的贡献。

非洲大学协会成立于1967年，是支持与执行非盟高等教育战略的引领性机构。总部设在加纳阿克拉，目前成员高校超过400所，分布于非洲所有语言和地理区域。AAU以支持非洲大学提供高质量高等教育为己任，在为成员间建立联系、创造平台、促进合作，加强成员社会参与及促进非洲发展等方面发挥重要作用。

（来源：中国高等教育学会）

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