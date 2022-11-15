安治民

贵州省铜仁市梵净山风光。

新华社记者 杨文斌摄

党的二十大报告提出，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。作为生态文明建设先行区的贵州，正确处理经济发展和环境保护的关系，闯出了一条以自然教育为抓手的自然保护地绿色发展道路。

自然保护地是中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征，在维护国家生态安全中居于首要地位。1978年，贵州建立了第一个自然保护区梵净山保护区，历经40多年的努力，已建成300多处类型丰富、功能多样的自然保护地，展现了一幅幅人与自然和谐共生的多彩贵州画卷。

近年来，贵州不断探索以自然教育为抓手，以“自然保护地+院校+公司+社区（合作社）+农户”为载体的绿色发展之路。这是一条以兼顾发展和保护为原则，以社区共管为理念，自然保护地管理机构等多方主体共同赋能的自然保护地发展道路。

要想让自然教育行稳致远，既需要法律法规的保障，同样也离不开人才的支撑。贵州接连出台自然教育相关法律法规，搭建起集观赏、体验、互动于一体的自然教育体系，开发具有当地特色的自然教育课程。不仅如此，贵州还依托科研人员、大学生、志愿者等群体成立自然教育专家库、导师库，为开展自然教育提供人才支撑；依托院校资源在自然保护地建立自然学校、自然博物馆，为开展自然教育提供智力支撑。

引入社会资本的“活水”，是自然教育充分利用市场、发挥“润物细无声”作用的重要举措。近年来，贵州自然保护地管理机构通过引入旅游投资，并与院校及学会、协会等各类组织合作，形成自然教育共同体，推动自然教育的市场化，依据当地特色设置自然教育课程菜单。值得一提的是，十二背后旅游集团利用贵州绥阳双河洞国家地质公园和旅游地学文化村范围内溶洞自然资源的多样性、内容的广泛性，开展以走进溶洞生活为主线的自然教育活动，并把产业链延伸至周边社区，带动农户参与自然教育，共享自然教育红利。

社区（合作社）是自然教育的行动主体，贵州成立由村集体领办的自然教育合作社，主动对接自然保护区和公司，通过加强村社共建，形成集成增效创新模式，依托自然教育基地，形成自然保护地产业发展模式。贵州印江云上营自然教育基地结合丰富的资源，开发了涉及天文、地质等自然教育课程，既提高了资源管理效率，促进生物多样性保护，又保障了社区（合作社）和农户的基本权益，与全面推进乡村振兴同频共振。

统一建筑风格、统一标识、一户一品牌……贵州通过统一对自然教育小镇进行开发设计，激励农户参与自然教育全过程，为农户量身定做自然教育课程，培育自然教育导师，同时，将自然教育取得的部分盈余发放给农户，为农户谋得福利。

以自然教育为突破口，连接起“绿水青山”与“金山银山”，贵州坚定不移推进生态文明建设，在探索绿色发展的道路上，让人民群众共享发展红利。

(责编：李依环、郝孟佳)