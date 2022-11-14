原标题：在皖台胞“持证上岗”记：专业的认可使就业更便利

这几日，来自台湾的“80后”许铭雄格外忙碌，随着安徽省合肥市进入常态化疫情防控，恢复全市堂食服务，他就职的餐厅生意日趋向好。记者近日采访时，他刚领到中式烹调师三级职业技能等级证书，成为安徽省首位获直接采认台湾地区职业技能资格的台胞。

11月10日，合肥市丛林餐酒馆的负责人许铭雄在向顾客推荐适合的酒水。许铭雄是台北人，在美国读研究生时与安徽籍妻子相识，于2018年5月来到合肥工作生活，目前是合肥丛林餐酒馆的负责人。近日，他领到中式烹调师三级职业技能等级证书，成为安徽省首位获直接采认台湾地区职业技能资格的台胞。 中新社记者 韩苏原 摄

许铭雄是台北人，在美国读研究生时与安徽籍妻子相识，于2018年5月来到合肥工作生活，目前是合肥丛林餐酒馆的负责人。

“来合肥之前，我从没到过大陆，合肥是我‘登陆’后最先到达的城市。”许铭雄告诉记者，他刚过而立之年来到合肥，因为对当地餐饮业不了解，暂时没有创业，就像大家一样去找工作，但起步月薪较低，心里多少有些失落。经过一段时间的生活及学习，他看好合肥的发展潜力，也深信只要努力工作，一定会得到业界认可。

11月10日，合肥市丛林餐酒馆的负责人许铭雄在餐厅内忙碌。许铭雄是台北人，在美国读研究生时与安徽籍妻子相识，于2018年5月来到合肥工作生活，目前是合肥丛林餐酒馆的负责人。近日，他领到中式烹调师三级职业技能等级证书，成为安徽省首位获直接采认台湾地区职业技能资格的台胞。 中新社记者 韩苏原 摄

自2018年年底开始，许铭雄的就业轨迹一路直升：餐厅筹备店长、店长；酒店餐饮部经理、董事长助理……到今年10月，他迎来从就业到创业的身份转变，其带领团队创办了这家丛林餐酒馆。一千余平方米的西式餐厅，被他做成两个概念，一边是餐厅，一边是咖啡馆，餐酒搭配模式，不乏有“台湾元素”。

许铭雄说，餐饮这条路他已经坚持做了近18个年头，从未想过放弃。“因为热爱让我坚持，大家对于我的坚持是非常认同的。我更希望可以把这份真诚传递出去，让更多的合肥市民感受到，欢迎大家来到我们的餐厅交流、体验。”

11月10日，安徽合肥，来自台湾的“80后”许铭雄在自己经营的餐厅里工作。许铭雄是台北人，在美国读研究生时与安徽籍妻子相识，于2018年5月来到合肥工作生活，目前是合肥丛林餐酒馆的负责人。近日，他领到中式烹调师三级职业技能等级证书，成为安徽省首位获直接采认台湾地区职业技能资格的台胞。 中新社记者 韩苏原 摄

精细服务、国际化……这些是许铭雄在采访时说得最多的词，职业习惯也在其身上处处得以体现。掀开西装，裤腰处露出的酒刀；不能堂食，外卖一定要自己去送；尽管已是餐厅负责人，但他时刻准备为顾客现场服务。

“最早来最晚走，源于我对餐饮事业的热爱，我喜欢跟服务对象交流。”许铭雄坦言，餐饮业受疫情影响较大，但他相信越艰难的时候，反而越要坚持做喜欢的事情。“合肥是一座欣欣向荣的城市，科技人才集聚、高铁纵横、消费市场巨大，我看好这里未来的发展前景。”

今年6月，在得知合肥开展办理直接采认台湾地区职业技能资格工作后，许铭雄在合肥市台办的帮助协调下，向合肥市职业技能鉴定指导中心申请采认。

“拿到证后，我的心情非常愉悦，备感荣幸，至少可以告诉人家我是专业的。”许铭雄认为，直接采认台湾地区职业资格将使他在大陆做事业的选择更坚定，也为台湾同胞发挥专业特长，在皖就业、创业提供更为便利的条件。

据了解，2021年1月，安徽省合肥市人力资源和社会保障局发布《关于直接采认台湾地区职业技能资格的通知》，持有汽车维修工、美容师、眼镜定配工、育婴员等20个工种职业技能资格的台湾居民，可向人社部门申请直接采认为对应的职业技能资格。(中新社记者 赵强)

(责编：郝孟佳、李依环)