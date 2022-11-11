新华社北京11月11日电（记者胡浩、王鹏）记者11日从教育部了解到，为进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善计划工作，持续巩固营养改善计划试点成果，教育部会同有关部门制定并印发了《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》，对供餐管理、资金使用与管理、采购管理、营养健康监测与教育、应急事件处置等作出明确要求。

自农村义务教育学生营养改善计划启动实施以来，农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。但一些地方还存在食品安全管理不严格、资金使用管理不规范、供餐质量和水平不高等问题。

为此，实施办法在供餐方式上，要求营养改善计划实施地区和学校应大力推进学校食堂供餐。学校食堂由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营。未建设食堂或暂时不具备食堂供餐条件的地区，应加快学校食堂建设与改造，明确实行食堂供餐的时间节点，在过渡期内可采取企业（单位）供餐。学校规模较小、交通便利的地区可根据实际情况，在满足必需的送餐条件和确保食品安全的前提下，以中心校或邻近学校食堂为依托，实行食堂配餐。偏远地区小规模学校（教学点）不具备食堂供餐和配餐条件的，在确保食品卫生和安全的前提下，可实行学校伙房供餐或家庭（个人）托餐。

实施办法提出，供餐食品应提供营养价值较高的畜禽肉蛋奶类食品、新鲜蔬菜水果和谷薯类食品等，不得提供保健食品、含乳饮料和火腿肠等深加工食品，避免提供高盐、高油及高糖的食品，确保食品新鲜卫生、品种多样、营养均衡。

在资金使用与管理方面，实施办法提出，中央财政安排的营养膳食补助资金要设立专门台账，明细核算，确保全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。不得直接发放给学生个人和家长，严禁克扣、截留、挤占和挪用。

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