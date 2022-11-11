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教育部：严厉打击培训机构涉特殊类型考试招生工作违规违法行为

2022年11月11日16:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月11日电 日前，教育部印发通知，对做好2023年普通高校部分特殊类型考试招生工作作出部署。通知指出，各地各相关高校要进一步加强特殊类型招生工作规范管理，严厉打击培训机构涉特殊类型考试招生工作违规违法行为。

通知要求，严格考生报考资格审核，严格执行考评人员回避制度和“黑名单”制度，严格落实考生、评委、考场随机编排的“三随机”工作机制。加强特殊类型录取新生入学资格审查和专业复测。

通知强调，严禁开展特殊类型招生的高校、内设学院（系、部等）及教职工组织或参与考前辅导、应试培训或与社会培训机构勾连牟取不正当利益。严格执行高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求，认真落实中学、高校、地方、国家四级信息公开制度。未按要求公示的考生一律不得录取。对于违规违纪违法行为，依法依规严肃查处，并追究有关人员责任。

通知还要求，各地各相关高校要高效统筹做好疫情防控和考试招生各项工作。要深入总结近年高考组考防疫工作经验，科学制定特殊类型考试工作方案，根据实际情况采取线上考试等非现场方式，严格控制现场考试规模，同时，进一步细化完善突发事件应急预案，加强考务人员培训和应急演练。（孙竞、实习生高歌）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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