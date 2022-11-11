杨旭光

原标题：做“经师”和“人师”的统一者

党的二十大报告提出，“办好人民满意的教育”，并对“加强师德师风建设，培养高素质教师队伍”作出明确要求。习近平总书记指出：“培养社会主义建设者和接班人，迫切需要我们的教师既精通专业知识、做好‘经师’，又涵养德行、成为‘人师’，努力做精于‘传道授业解惑’的‘经师’和‘人师’的统一者。”广大教师应认真领悟这些重要论述和要求的精髓要义，坚持以模范的标准信仰和践行习近平新时代中国特色社会主义思想，努力做培养担当民族复兴大任时代新人的大先生。

“经师”和“人师”统一于对崇高价值追求的认同与坚守

马克思主义是人民的理论，贯穿着最崇高的价值追求，引领我们为人民幸福、民族复兴和实现共产主义而奋斗不息。作为当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，习近平新时代中国特色社会主义思想坚持人民至上的根本价值取向，指引我们信仰和笃行崇高价值追求。

一个教师如果只知道“授业”“解惑”而不“传道”，不能说这个教师是完全称职的，充其量只能是“句读之师”。评价一名教师是不是好教师，是否真正成为“经师”和“人师”的统一者，必须站到世界观、人生观、价值观的高度来审视，看其从事教书育人是否出于对事业的热爱，是否心中时刻铭记着党和人民的呼唤，是否有“得天下之英才而教育之”的使命意识和担当精神。从“人民教育家”于漪、卫兴华、高铭暄，到“七一勋章”获得者张桂梅，再到“时代楷模”李保国、黄大年、钟扬、陈立群……这些优秀教师身上的一个共同点就是以德立身、以德立学、以德施教，通过言传身教将党倡导的初心使命、崇高价值播撒开来，塑造了当代人民教师的良好形象和感动中国的光辉榜样。

“学高为师，身正为范。”广大教师特别是思政课教师要做“经师”和“人师”的统一者，成为信仰和践行新时代党的创新理论的模范，必须坚持传道者自己要先明道，教育者自己要先受教育。要深信笃行党的创新理论，通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高知行合一的能力，强化理想信念和使命担当，不断增强守初心、担使命的自觉性和紧迫感、责任感。抓好铸魂育人，时刻铭记和践行“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的要求，通过立德修身、潜心治学，“用一个灵魂唤醒另一个灵魂”，在学生心中种下党的创新理论所蕴含的价值“火种”。军队院校教员要在“让有信仰的人讲信仰”方面走在前列，以立身为旗、理直气壮的内在特质讲信仰，让授课充满发自内心的热情，洋溢基于信仰的真情，引发和增进官兵的共识、共情、共鸣，努力培养一大批德才兼备的高素质、专业化新型军事人才。

“经师”和“人师”统一于对科学真理的信仰与践行

真理之“真”，既“真”在对“理”的深刻揭示，也“真”在对“道”的紧密契合。“道”引领着“理”，“理”支撑着“道”。马克思主义特别是中国化时代化的马克思主义，就是这样的科学真理。有了真理之“真”，也就有了马克思主义之“行”。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”中国化时代化的马克思主义凝结着我国社会主义实践的经验与智慧，彰显着中国共产党人的崇高风范和人格魅力，展现了强大的真理伟力和实践威力。广大教师要成为“经师”和“人师”的统一者，必须坚定信仰和忠实践行党的科学理论，让习近平新时代中国特色社会主义思想的真理光芒照进千家万户、照亮学生心灵。

马克思主义真理之“真”，是马克思主义者用心血凝萃而成的，用品格彰显出来的，用实践检验升华的。马克思主义传到中国以后，一代又一代马克思主义者既以“经师”的学识信仰真理、发展真理，又以“人师”的风范传播真理、践行真理，使社会主义在中国成为制度现实和生动实践，使中国特色社会主义道路越走越宽广。惟有明道才能学高，惟有信道才能身正。让信仰真理的人讲授真理、践行真理的典范传播真理，能够最大限度提升真理的可信度、传播力、影响力。做“经师”和“人师”的统一者，成为信仰和践行新时代党的创新理论的模范，必须全面准确学习领会、毫不动摇贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。把“学”与“教”结合起来，既全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，准确把握新时代党的创新理论的重大意义、科学体系、丰富内涵、精髓要义和实践要求，又切实担负起教书育人的神圣职责，不断用真理的力量武装人、锻造人、鼓舞人、激励人、培养人和成就人。把“学”与“修”结合起来，在对党的创新理论学之愈深、信之愈真的基础上，不断提升政治定力和人格修养，不断向灵魂深处播种信仰、植根信念，在修心铸魂中练就“金刚不坏之身”。把“学”与“用”结合起来，引领学生在学用结合、学以致用的过程中，切实增强学习贯彻党的创新理论的实际成效，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实执行者、模范践行者。

“经师”和“人师”统一于对客观规律的把握与遵循

马克思主义认为，人类历史本质上是实践的产物，历史发展遵循自身内在的、固有的客观规律。规律不以人的意志为转移，但善于把握和运用，就能为我们造福兴利。深刻认识和严格遵循客观规律，展现的是“经师”的素养，而能动运用规律并使之服务于人的全面发展和人类社会进步的需要，则体现的是“人师”的风范。做“经师”和“人师”的统一者，必须以“师”的境界和水准把握好、运用好党的创新理论所揭示的客观规律，并指导学生更加能动地运用规律，为人民幸福、民族复兴贡献智慧和力量。

“理论只要彻底，就能说服人。”广大教师既要把马克思主义揭示的自然界、人类社会和思维发展的普遍规律讲透，又要把运用这些规律的政治立场、价值导向讲准，让学生真正理解这些规律是什么，应该怎么用，从而使他们成长为在党的旗帜下活学活用规律的优秀人才，在学习和工作中实现政治坚定性与策略灵活性的有机统一。做“经师”和“人师”的统一者，成为信仰和践行新时代党的创新理论的模范，就要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，善于从历史长河、时代大潮、全球风云中分析演变机理、探究历史规律、前瞻世界大势，善于透过现象看本质，将透彻的学理分析融入教研成果，以彻底的理论阐释征服学生。更加主动地识变应变求变，引导学生用着眼实现党和国家战略目标的长远眼光正确研判形势、灵活运用规律、战胜风险考验。军队院校教员特别是政治理论课教员要深入学习领悟我们党提出的新理念新思想新战略，运用其中一系列向战而行、攻坚克难的新规律，引领广大官兵在党中央、中央军委和习主席的坚强领导下行动和战斗，汇聚起向着建军一百年奋斗目标进军的磅礴力量。

（作者：杨旭光，系国防大学国家安全学院政委）

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