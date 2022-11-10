“我将听党话、跟党走，扎根西部，不断探索，勇攀高峰”“我们将通过创新，落实报告中关于教育、科技、人才的重要论述，为学科发展创造出新的火花和动力”“我将把自己所学的专业、个人理想融入祖国发展大业，真正做到把论文写在祖国大地上”……

这是西安交通大学师生学思践悟的深刻体会，也是面向新征程的铿锵誓言。

党的二十大召开以来，西安交大掀起深入学习贯彻党的二十大精神的热潮。“我们要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把全校师生思想和行动统一到党的二十大精神上来，做到学思用贯通、知信行统一，牢记为党育人、为国育才使命，传承弘扬好西迁精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”党的二十大代表、西安交大党委书记卢建军表示。

在学习中凝聚奋进力量

10月16日，党的二十大开幕。西安交大党委常委、各基层党组织、民主党派基层组织、师生党员等各方代表在位于科学馆的集中会场认真观看学习。“听了报告，我心情非常激动。过去十年是极不寻常、极不平凡的十年。”年届九十、满头华发的西迁老教授卢烈英动情地说：“我深深感到生活在新时代的幸福和自豪。我们一定要认真学好党的二十大报告，以奋发有为的精神把新时代中国特色社会主义不断推向前进。”

党的二十大召开至今，西安交大师生的学习热情持续高涨、学习内涵不断深入、学习形式不断丰富。党委常委会、党委全委会（扩大）会议、党委理论中心组专题组织深度学习。统筹推动、以上率下、组织传导，各单位各部门通过党委（总支）会会议、党政联席会议、党支部书记例会、“三会一课”、主题党日、跨校联学、情境研学等形式，深入学习党的二十大精神。

10月27日，习近平总书记带领中共中央政治局常委专程前往陕西延安，瞻仰延安革命纪念地并发表重要讲话，再次在西安交大师生中掀起学习热潮。思想在振奋中凝聚，师生们纷纷表示，身处西部热土，必将传承红色基因、赓续红色血脉，坚定理想信念、奋进新的征程，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

“大思政”点亮信仰之光

10月25日，交大西迁博物馆内响起铮铮宣誓声，西安交大学生微宣讲团的骨干成员在这里开展“党的二十大精神融入学生微宣讲”专题研讨。“我们在这里向党旗宣誓，就是让大家牢记新时代新征程中国共产党的使命任务。”学生微宣讲团团长马勇介绍，“学校组织理论专家第一时间对宣讲团员开展一对一辅导，为宣讲党的二十大精神作充分准备。”

理论武装走深走实。西安交大紧抓党的二十大精神理论阐释，第一时间开展组织研究，夯实理论之基。党的二十大开幕次日，学校即发布“党的二十大精神”研究阐释专项课题，围绕全面建设社会主义现代化国家，实现新时代新征程各项目标任务，组织一批有理论说服力、实践指导意义、决策参考价值的研究项目。发布短短一周，就征集了四十余个高质量研究课题，各项课题已在全面加速推进。

集中备课理论赋能。为了更好发挥大思政课立德树人作用，让党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，党委书记卢建军主持召开理论专家研讨会、多层次校内宣讲备课会，让理论专家碰撞智慧、升华成果，让专家与宣讲学生“面对面”交流思想、深化阐释，让理论的“星星之火”点燃宣传宣讲的“燎原之势”，让党的创新理论更好地“飞入寻常百姓家”。

校园内外、线上线下，一场场别开生面的宣讲迅速展开。近日，北京市石景山区金顶街第二小学的学生们在阶梯教室上了一堂精彩的云端思政课，屏幕的另一端，远在一千公里外的西安交大校园内，西迁老教授潘季，学生宣讲人袁丽倩、田静瑶、陈佳硕，分别在交大西迁博物馆、钱学森图书馆等场所实景领学党的二十大精神。“做好青年的理想信念教育是大学工作的一个关键词，我们要主动作为，帮助青少年扣好人生第一粒扣子。”袁丽倩表示。

宣传宣讲入脑入心。为不断推进党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，西安交大组建多层次宣讲团，多形式、多渠道开展党的二十大精神宣讲：党委书记、校长通过专题报告会、思政大课等方式，面向全校开展宣讲；党委常委走进联系学院、联系支部，结合调查研究开展宣讲；理论专家通过讲座、报告等形式，面向各二级单位党组织开展宣讲……力求把党的二十大精神讲清楚、讲透彻，让广大师生做到真学真懂真信真用。

知行并进书写崭新华章

新时代创造新机遇，新征程注入新动能。党的二十大报告强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。

近年来，西安交大坚持“四个面向”，以中国西部科技创新港建设为引擎，依托秦创原创新驱动平台建设，打破科技创新、人才培养“围墙”，加强基础前沿探索、关键技术突破和产教融合发展，将科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力紧密结合，积极探索出一条独具特色的创新之路。

近日，中国科学院院士管晓宏教授带领团队攻克了含氢能多能源供需系统建模、智能性设计、协同运行优化决策等6项关键技术，建成投用世界首个零碳分布式智慧能源中心示范项目，为实现碳达峰、碳中和目标提供了新的技术路径。叶凯教授领衔的信息与生物医学交叉团队，深耕学科交叉机制创新，致力探索交叉融合新范式，取得了信息与生物医学交叉领域研究中的多个“首次”重大原创成果。单智伟教授团队破解了硅热法工业化量产高品质镁技术难题，建成国内首条“1000吨/年3N5A级高品质镁示范线”，为中国镁业下游市场供给、综合应用领域拓展提供了坚实基础保障。

“我要与广大青年才俊一起，助力国家形成人才战略支点和雁阵格局。”青年人才张英佳教授通过西安交大丝绸之路青年学者论坛了解国情、毅然归国耕耘梦想。丝绸之路青年学者论坛已连续成功举办八届，共吸引了30多个国家和地区的1900余位海内外优秀学者参会，为青年学者搭建深入了解国家高等教育及科技发展的重要平台。

在这片创新热土上，培养一流创新人才、产生一流科研成果的教学科研“新高地”，实现科技资源统筹、推进科技成果转化的创新驱动“新平台”，以国际化示范基地和国家新型城镇化建设为依托的社会服务“新纽带”，海内外优秀人才集聚并释放才能的高端人才‘蓄水池’正在加速形成。

“我们要以党的二十大精神为指引，牢牢把握高校在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴中的使命任务，踔厉奋发、笃行不怠，为新时代教育强国、科技强国、人才强国建设贡献智慧和力量。”西安交大校长王树国说。

（记者 张哲浩 杨永林 李洁 通讯员 刘昱含 崔可嘉）

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