李旖林

匈牙利议会图书馆。

高尔基曾说过：“书是人类进步的阶梯。”莎士比亚说：“书是全世界的营养品。”而我最喜欢的还是博尔赫斯说过的：“这世上如果有天堂，一定是图书馆的模样。”

世界上很多美丽的图书馆都有个可爱的名字。例如：捷克布拉格的市政图书馆，里面的书塔被称为“书的时光隧道”或“书的漩涡”；丹麦皇家图书馆被称为“黑钻”；德国斯图加特市立图书馆被称为“书魔方”。还有一个戴着“太阳帽”的图书馆，那就是美国塞萨查维斯图书馆。我最大的愿望，就是有机会可以去世界各地的图书馆，去感受不一样的历史、文化气息。

在匈牙利，我也曾多次去过这里著名的匈牙利议会图书馆。有时哪怕是去里面坐坐，也会感受到一份心中的宁静。

在如今快节奏的时代，不管外面的世界多么喧嚣，在图书馆，内心的世界依旧沉静，能够短暂享受闲暇时光已是不易。我的大脑里藏着一个小型图书馆，这个图书馆就像一个阶梯世界，由每一本书搭建而来。一句话，一行字，一页纸，时间就在指尖翻页中悄悄流逝。我虽达不到废寝忘食的地步，但也算得上是学而不厌。我的阶梯世界里有来自不同国家，不同文化，不同作者的书。

这段时间，我在读本杰明·富兰克林自传。作为美国最有价值的人物之一，许多人对他的故事耳熟能详，但这次阅读，却让我有了不少新的感受。

幼时因家境贫困，富兰克林在小学期间就辍学了，但这并没有影响他对阅读的热爱。他把省下来的钱都用来买书，省下来的时间都用来阅读。后来，他成为一名印刷工，再后来，他变成了印刷商、科学家、政治家。不变的是，他一直热爱读书。他周围的朋友都有一个共同的特点就是爱读书，用现在的话说是“学友”。富兰克林曾说：“读书是我让我自己享受的唯一乐趣。”后来，他与朋友成立“共读社”，为的是博览群书，广交益友。没过多久，他又和朋友共同创办了美国费城第一家公共图书馆。没想到，日后这里竟发展成北美公共图书馆之母。这一切都是书籍的魅力，富兰克林的努力也帮助更多人有了拥抱书籍的机会。

在我的阶梯世界里，每一本书都像记录我一路成长的路标。我把对每一本书的记忆都存在我的阶梯世界里，只要我需要，它一直都在。无形的财富就藏在阶梯世界里，当然，这个过程需要经年累月积累。坦白说，海外的留学生活，时常让我感到孤独和枯燥。可每当我走进图书馆，开始阅读时，这些焦躁不安的情绪就会被慢慢抚平。它是调节情绪、平复内心的一剂良药。或许你在生活中困惑已久的问题，都可以在书中找到答案。

走出图书馆，欧式尖顶与白色砖墙，再一次见证着我和我的阶梯世界。希望我们都能拥有自己的阶梯世界，去感受生活外不一样的烟火。

（寄自匈牙利）

(责编：何淼、熊旭)