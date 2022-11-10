冯 健

在英国读书的时候，不难发现，啤酒和咖啡是他们生活中的一部分，你总能看见各式各样的咖啡馆和喧闹的酒吧。而对于喝茶，我是直到实习的时候，才进一步了解到英国人对茶文化的热爱。他们的下午茶文化在17世纪就出现了，从当时的上流社会开始流行，后来也逐渐成为很受普通民众欢迎的饮茶习惯，一直延续至今。

到如今，下午茶也成了老派的英国人追求慢生活的象征，在优雅的环境里排解压力，疏解一天的疲劳。

延续传统

和其他欧洲国家相比，英国人对于吃什么并不太讲究，他们更追求就餐环境和格调，包括对着装的要求，对茶杯、茶盘、茶匙等餐具的要求，甚至连桌布的选择都是英国下午茶的一部分。

下午茶时间一般在下午两点到5点之间，大多数精美的瓷器来自中国，而茶叶则多数来自印度。我去过不同地方品尝下午茶，有的在市里、有的在城堡庄园。我个人更喜欢离大自然比较近的地方，先徒步一段后再和朋友享受下午茶。记得有一次，盘子是翡翠色的，桌布花纹则是各种植物。也有人喜欢复古风格的下午茶店，那里的瓷器风格很有特点，员工也穿着传统围裙。除了聊天的年轻人，你还会看到精心打扮的老人正在读报。下午茶店很多时候就是一家精致的咖啡馆或者餐厅，只是下午茶时间有属于它自己的菜单和装饰。

英国的茶和我在国内喝的不太一样。英国茶口感上偏涩，种类倒也不少。红茶是下午茶的标配，服务员会端上放在糖罐的黑糖和白糖，还有一小杯牛奶，或者是豆奶来配茶。他们还很喜欢混合口味或者人工调成的茶，我在苏格兰爱丁堡还遇到过一家下午茶店，能让顾客品尝不同种类的中国茶！在英国人的文化中，有的茶多数只会在特定时间段喝，就好像意大利人曾经不会在下午或者晚上喝卡布奇诺咖啡一样，虽然现在这种传统伴随着牛奶保鲜技术的成熟早已发生了改变，但一些老人还是保持着早年的习惯。

品味慢生活

英式下午茶也不一定要喝茶，咖啡、热巧克力也行。装点心的容器一般由三层点心瓷盘组成，最下层是烟熏三文鱼和火腿片制作而成的小三明治，再往上是司康、泡芙、海绵蛋糕等，从最下层往最上层吃。不同地方的下午茶配置也不同，但普遍分量不大，人均价格是15到20英镑左右，当然，也可以只点一份和朋友共享。下午茶的目的不在于吃饱，更多时候是体验餐厅的精致环境，和朋友聊天，让提神解腻的茶和美味甜点犒劳一下自己。我平时并不常喝茶，但是吃下午茶的时候，在精致的环境里还是抵挡不住可爱茶壶的诱惑。

英国人生活节奏慢下来的时候，真的让我感到惊讶。我看到很多当地人吃下午茶，一吃就是一个下午。冬天日落时间早，有时候会吃到天黑。平日他们在教室或在工作中可能话不多，但真正聊起来便可以一直说下去。这又让我想起了意大利，有趣的是，意大利人假如愿意，一顿日常的晚饭也可以从下午5点一直进行到晚上10点。除了正餐，他们还会有很多小零食，比如火腿、橄榄、奶酪。

不管日子过得好不好，英国人对于生活的仪式感都会促使他们在繁忙的工作中找机会慢下来。哪怕没时间去餐厅享受，我也会看到办公室里有老师带着茶壶来上班，在下午打瞌睡的时候喝一杯茶，吃上一块巧克力或者是饼干，这样也算作简约版的下午茶了。我还记得他在享受下午茶时怡然自得的样子，仿佛将让他头疼的工作也咽下肚了。我相信，随着英国最近的物价上涨，简约下午茶或许会成为越来越多人的首选吧！

（寄自英国）

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(责编：何淼、熊旭)