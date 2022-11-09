人民网北京11月9日电 （记者孙竞）今天下午，北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团宣讲会在北京航空航天大学举行。活动旨在深入学习宣传党的二十大精神，教育引导首都大学生以中国化时代化的马克思主义武装头脑，不断增进捍卫“两个确立”的思想自觉和行动自觉，努力成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

活动现场，宣讲团成员通过多样视角和详实案例，从党的二十大主要成果、中国式现代化等方面对党的二十大精神作了深入讲解和深刻阐释：清华大学思政课教师张牧云从“五史”维度深刻解析了新时代十年伟大变革的里程碑意义；中国人民大学思政课教师兰洋深情讲述了党为民造福的初心使命和巨大成就；北京航空航天大学思政课教师赵华珺系统阐述了教育、科技、人才对全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用；北京外国语大学思政课教师王曼倩重点剖析了在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的重大意义；中央财经大学思政课教师李扬生动讲述了“充分依靠最广大人民”这一中国式现代化的巨大优势和鲜明特点；北京大学马克思主义学院博士生焉祯从三个维度详细阐述了党的二十大报告中关于新时代好青年的重要论述的深刻意蕴；北京师范大学马克思主义学院博士生马雪梅深刻阐述了牢记“三个务必”的重大意义，宣示了青年学生走好新时代“赶考路”的信心决心。

宣讲会在广大师生中产生热烈反响。北京航空航天大学马克思主义学院院长赵义良表示，宣讲对于深刻领会和把握党的二十大精神的丰富内涵和精神实质具有重要意义，必须发挥关键课程作用，全方位推动党的二十大精神进课堂、进头脑。北京工商大学思政课教师张彦琛表示，宣讲进一步加深了大家对党的二十大精神的理解，作为一线专职思政课教师，更要深入领会把握党的二十大精神，讲好新时代十年伟大变革，讲好京华大地的生动实践。北京师范大学马克思主义学院博士生李国庆表示，此次宣讲会为我们上了一堂生动鲜活的“大思政课”，作为新时代青年，我们必将时刻牢记党的二十大报告中的殷切寄语，在新征程上更加奋发有为地为推进中华民族伟大复兴贡献青春力量。

北京市委教育工委要求，各高校要原原本本学原文、悟原理，用好思政课主渠道，善用京华大地生动实践讲好“大思政课”，完整、准确、全面推动党的二十大精神融入思政课教学；要迅速开展宣传宣讲，加快成立校、院两级宣讲团，用好“两微一端”网络阵地，广泛开展线上“微宣讲”以及校内外“浸入式”宣讲；要以实际行动抓好贯彻落实，切实将党的二十大精神转化为学校改革发展的工作思路、具体举措和实际行动，推动党的二十大精神在高校落地生根，形成生动实践。

据悉，北京市委教育工委按照全市党的二十大精神宣讲工作要求，精心组织宣讲活动，统筹党的二十大代表、思政课教师、优秀专家、学生骨干、离退休干部资源等，分类组建北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团、北京高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想博士生宣讲团、北京教育系统老同志学习宣传党的二十大精神宣讲团等，深入开展对象化、互动化、分众化宣讲，深度解读党的二十大精神，形成学习宣传热潮。此外，还将组织市重点建设马克思主义学院，精心打造一批内容鲜活、视角新颖、深入浅出的宣讲短视频，线上线下开展立体化、多样化的系列宣讲活动，推动线下宣讲+“云宣讲”融合发力。

(责编：何淼、熊旭)