原标题：2022年中国新闻传播大讲堂启动

8日，2022年“中国新闻传播大讲堂”在京启动。本年度“大讲堂”以“新时代 新征程：记者的使命与担当”为主题，邀请了来自23家媒体单位的32名优秀新闻工作者担任主讲人，录制了32集课程视频。

“中国新闻传播大讲堂”（以下简称“大讲堂”）创设于2020年，每年邀请优秀新闻工作者作为课程主讲人，汇集优质新闻资源，将新闻实践融入全国新闻院校的课堂教学，有力实现了全国新闻传播学类专业高校“共上一堂马克思主义新闻观课”，共同培养新时代卓越新闻传播后备人才。“大讲堂”自2020年11月实施以来，面向全国高校新闻传播院系师生开展，取得良好成效。“大讲堂”课程实现了对我国719所设有新闻传播学类专业院校的全覆盖，在教育部高教司的支持下，各高校新闻传播院系将“中国新闻传播大讲堂”作为新闻传播学类专业的必修课，将马克思主义新闻观真正贯穿到新闻理论研究与新闻教学实践中，为培养造就一支“政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍”奠定基础。

2022年“大讲堂”主题突出时代特征，再次邀请一批优秀的新闻工作者走进演播室，讲述与时代同向同行、立足国情民情的新闻实践，分享关于新时代记者使命与担当的感悟思考，为新闻学子提供了全员、全时段、全空间的全国大课堂。

恰逢第23个记者节，人民日报、新华社、中央广播电视总台等19家主流媒体相关部门负责同志以及北京大学、清华大学、中国人民大学、中国传媒大学等15所在京高校的新闻传播院系负责同志在主会场参加了本次启动仪式，浙江大学、华中科技大学、暨南大学、云南大学、西藏民族大学、海南师范大学、广西师范大学、陕西师范大学等全国261所高校的近千名新闻传播学类专业师生在线上参会。（记者陈鹏）

(责编：李依环、何淼)