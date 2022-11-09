本报记者 孙亚慧

丁旦（右）与团队成员在田间查看晚稻秧苗长势。

受访者供图

丁旦在检查水稻高速插秧机的插针状况，确保早稻机插秧环节能够正常高效工作。

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若是时间回到6年前，村里人在田间地头见到丁旦，常会嘀咕几句：“就是这个娃，出去留学一趟之后还是回来种地，也不知他咋想的！”这样的话丁旦听过不少，但没往心里去。“那时连母亲都不支持我的选择，何谈能让父老乡亲们理解呢？”丁旦对本报记者说。

可如今，这样的闲话再也没有了。返乡创业以来，丁旦推动水稻机械化种植、推出“田管家”，带领更多乡亲走上了致富路。

9月，丁旦荣获2022年度“全国十佳农民”称号。这位海归“新农人”，正在广袤的家乡土地上，实现自己最初“种好粮”的梦想。

留英硕士返乡“务农”

2016年，硕士毕业于英国利物浦大学的丁旦打定主意，回国后要返回家乡江西高安发展，帮父母做好“高安大米”品牌。

“你学的是消费者市场学，也不愁在大城市找到工作，为什么非要再来做这利薄又辛苦的农业啊？”母亲王秀萍有过不解，但拗不过儿子早已下了决心，就答应让他做做看。但母亲有一个前提：儿子必须先去大城市求职，在那里的现代企业工作几年后，再回到家乡。“直接回来继续做农业，就又要延续以前的旧观念、老做法。去外面闯荡历练能增长见识，得去看看人家现代化的公司是如何经营的。”王秀萍有自己的考虑。

丁旦来到上海，在一家大型广告传媒公司上班，为大企业明确产品的市场定位并制定相应的营销策划方案。这份工作让他有机会接触不同层次的消费者，也为日后自己面向细分市场推出更多不同类型的产品积累了经验。2017年底，丁旦完成了与母亲“在外工作历练两年”的约定，回到高安市石脑镇。那时，心心念念的家乡田野让这个充满干劲的90后非常兴奋。

然而，没多久，现实便泼来一盆盆冷水。头一年天气不好，丁旦又缺乏经验，种粮没怎么挣钱；过了一年，丁旦从村民手里流转了不少土地，准备做订单农业，全部用于种粮，结果下半年又遭旱情……

丁旦意识到，自己将事情想简单了。即使在科技发展已改变农业“看天吃饭”的今天，投身农业领域创业仍旧要做好风险大、收益低的准备。光有热爱和情怀还远远不够，更需要懂农业、懂技术。开弓没有回头箭，“既然选择要做，就一定要坚持做下去！”

科技种田栽下“致富稻”

“现代农业必定是高效农业，离不开机械化、智能化、信息化。”丁旦坚信不疑。

2019年，他在基地里建起了1000平方米的玻璃大棚、2300平方米的联栋温室大棚，引进了一条全自动化播种流水线，通过育秧栽培模式来统一进行催芽、育秧、播种。与此同时，他还购入旋耕机、插秧机、无人植保机、收割机等数十台设备，推动基地内的水稻种植、收割走向机械化。

此前，当地并没有太多农业现代化的操作经验可供丁旦借鉴，要靠他带着团队边摸索边探索。

以大棚育秧为例，受温度浮动变化的影响，生长速度很难准确把控。白天还没有种子露尖，晚上秧苗就忽然露出了头。“此时，堆叠在一起的秧盘必须铺开，不然秧苗会被压坏，影响长势。”丁旦说。

2020年，丁旦在他领办的合作社中引入无人机播种，用于早稻种植。而到今年，公司无人植保机作业面积已占总种植面积的80%以上，机插秧比例也比去年提升10%。应用多种先进技术手段，很大程度上提高了生产效率，也增加了农业收益。

想要做好农业，也离不开专业化的技术团队。丁旦四处奔走揽才，组建起了一支能拼能闯的青年团队。有了得力干将，丁旦“种好粮”的劲头更足了。他在种植富硒水稻时引入智慧农业系统，消费者可以通过系统溯源，了解水稻种植的全过程。此外，得益于智慧系统，农民工作的标准化进一步提高，可以降低农药、化肥的使用量，水稻也更加绿色、健康。

“这几年，愿意回到农村发展的年轻人越来越多了，85后、90后、95后都有，我觉得这是一件非常好的事，农业发展需要年轻血液、需要新的理念和科学方法。”丁旦表示，但尽管这样，大家对于农业的传统观念仍旧需要时间去改变，“有些家长还是不支持孩子将来回到农村、继续吃‘种粮’这口饭。改变这样的想法不是一朝一夕的事。”“田管家”管出高收益

从2017年至今，丁旦带领团队完成土地流转总面积近1万亩。土地流转以后，面对如此大的种植基地，如何拿出行之有效的管理模式成为摆在丁旦面前的另一难题。

在基地种植劳作、经过了一段时间的考察实践之后，丁旦决定采用“田管家”三级管理模式——合作社分区域委派“总管家”，“总管家”再在区域内根据情况选拔村、组内的“小管家”。

“‘田管家’的名字好听好记，也可以弥补之前单纯聘请农民管理模式所存在的缺点，可以更好调动农民积极性。”据丁旦介绍，聘请的“田管家”不但有保底薪资，年终还可以拿到分红，以此来充分保障农户利益。

2018年，“田管家”模式刚刚推出的时候，丁旦按月给管家们发工资，秋粮利润“总管家”与公司各占一半，“小管家”则视其负责的基地效益给予适当奖励。但这样的激励并未取得丁旦预想的效果，大家积极性有限。第二年，丁旦进行了新的尝试，他将所有“田管家”都纳入对半分的利润分成；第三年，利润分成变为“田管家”得六成，公司得四成，有些田块公司甚至将利润降得更低，“总管家”“小管家”们的积极性都被调动起来了。

“‘田管家’模式的最大特点是让利。”丁旦介绍，公司不靠种粮赚钱，而是把利润主要放在粮食加工和销售环节。“田管家”获利更多，愿意全身心投入，这样才能更好提升水稻的产量和质量，丁旦便有更多时间从田里抽身，谋划公司粮食加工与销售方向。

如今，丁旦有意向推广更多水稻品种。“一些消费者有瘦身需求，会减少碳水化合物摄入。我们也在考虑引入种植低升糖指数的大米，希望能不断满足消费者‘吃得更好、更健康’的需求。”他说。

(责编：郝孟佳、熊旭)