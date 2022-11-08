原标题：2022年海外华文教师线上研习班结业

“2022年海外华文教师线上研习班”结业仪式7日在宿州学院举行，结业仪式采用线上线下相结合的方式举行。

据介绍，此次培训对象为菲律宾、印尼、缅甸、越南、马来西亚等18个国家的233名海外华文教师，16名学员荣获优秀学员证书。来自宿州学院以及安徽省宿州市第九中学、港利小学、第十一小学的23位教师，通过线上直播平台进行线上教学，和学员们共同分享24门有关中华传统文化、课程教学设计、教学技术等方面的课程。

宿州学院院长李福华表示，华文教育是促进中外文明互鉴、民心相通的桥梁纽带，对推动中华传统文化在海外薪火相传、繁荣发展具有重要意义。此次研习班的所有教师和学员都表现出良好的精神面貌，积极交流研讨，学有所得，达到了预期目的。

安徽省人民政府侨务办公室(下称“安徽省侨办”)二级巡视员周立新说，此次研习班课程内容设置丰富，实用性强，是探讨华文教育教学方法、传播中华优秀传统文化的成功实例。研习班的圆满成功彰显了授课教师的敬业尽责，展现了海外学员对华文教育的无限热爱。

菲律宾华教中心副主席杨美美表示，此次研习班为海外华文教师送上了一场丰富多彩的文化教育盛宴，教师们不仅学到了课堂教学技巧，获得课堂失误案例提示，而且感受到远隔重洋亲人们的深情厚爱，华文教师们定会将所学所闻应用到教学工作中，传播好中华文化，讲好中国故事，为推动海外华文教育事业再上新台阶贡献力量。

印尼学员代表张卉说，研习班课程十分精彩，她对教学法、教学能力、课堂管理、综合素养以及科学技术应用等方面都有了新的认识。“今后要将所学内容应用到课堂教学当中，不断提升教学能力和水平，与优秀的海外本土华文教师携手前行，共同为华文教育事业的发展而不懈奋斗。”

据悉，本次研习班为期14天。由中国国务院侨办主办，安徽省侨办和宿州学院共同承办，菲律宾华教中心、印尼博纳教育协办。(记者 赵强)

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