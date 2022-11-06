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外籍教授克里斯：在中国有家的感觉

2022年11月06日09:35 | 来源：新华网
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“我觉得自己已经在这里安了家

我学会了用筷子吃饭

在这片土地开始探索

也越来越了解中国”

克里斯(Christopher Rensing)拥有美国和德国双重国籍

2016年

他成为福建农林大学的特聘教授

在这里组建了研究微生物领域的团队

他爱上了中国的美食

兰州拉面、臭豆腐、羊肉……

实验室成员总会带着他去品尝各种中国美食

他也乐此不疲

克里斯说

实验室就像一个大家庭

他们彼此照顾，十分温馨

由于行动不便

克里斯的衣食住行都在校园里

学校配有无障碍设施

让他更有效地开展工作

更方便地生活

作为回馈

克里斯也想帮助残疾的中国学生或者科学家

获得更多机会

让他们在科学方面取得优异的成绩

闲暇之余

克里斯喜欢出去游览

福州的三坊七巷、烟台山等历史古迹

都是他喜欢的地方

夏季

他也会与朋友去鼓山纳凉

这一切都让他感觉十分美好

克里斯说

他想长期定居于中国

但是目前中文水平还不太好

这也是他需要学习的地方

他觉得

中国人很乐于助人

在这里他们互帮互助

很有家的感觉

(责编：何淼、李依环)

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