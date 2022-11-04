凌 馨 贺启明

马达加斯加首都塔那那利佛位于马达加斯加岛中部高原上，塔那那利佛大学孔子学院就坐落在高原上的一座山丘上。过去14年间，一批批来自中国的青年教师来到这里，用热爱传播文化，用青春书写理想。

2019年，22岁的朱思敏大学毕业便以志愿者身份来到这里。2021年7月结束志愿者工作回国后，她又选择以公派教师身份于同年年底重返塔大孔院。

“来到孔院工作后，才真正体会到在海外教中文是一件多么令人自豪的事。”朱思敏说，教学生们说一句中文，告诉他们春节的由来……学生的点滴进步总是带给她满满的成就感。

朱思敏被派往西北部城市马任加任教期间，她的学生从幼儿园小朋友，到退休老人，各年龄段的都有。朱思敏不禁感慨：“在遥远的非洲岛国，居然有这么多人对中文和中国文化感兴趣。”

和朱思敏经历相似，24岁的吴仪自2019年起先后以志愿者和公派教师身份在塔大孔院工作。她坦言，在孔院工作期间，也有感到挫败的时候，但每当看到有学生慢慢对中文和中国文化产生兴趣，就觉得一切都值得。

今年6月，吴仪辅导的一名学生夺得“汉语桥”世界大学生中文比赛马达加斯加赛区冠军。目前，她正与学生积极备战即将举行的全球总决赛。“学生们从我们这里不仅学习中文，也获得对中国和中国文化的感知。这正是这份工作的意义所在。”

胡紫娟2013年来到马达加斯加从事中文教学。她说：“随着中国经济发展，对外交流合作越来越多，很多家长让孩子从中学开始就学习中文。”

胡紫娟在教学过程中常常思考，怎样把难于理解的东西用最简单的方式教给学生。她说：“这是我热爱的事，在教学过程中，我的自我价值也得到了体现。”

赖瑛是90后，2017年来到塔大孔院。2020年，虽受新冠肺炎疫情影响，但她选择留守岗位，通过线上方式继续授课。“学生们从刚开始一句中文不会说，到几年后可以用中文与我交流，带给我莫大的成就感。”赖瑛说。

由江西师范大学与塔那那利佛大学合办的塔大孔院于2008年11月揭牌成立。过去14年间，中方共派遣250多名中文教师和志愿者来到这里，为中文教学、培养本土中文教师和中外文化交流作出了突出贡献。

（据新华社）

(责编：何淼、李依环)