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始于方块字的缘分（来华留学生讲中国故事（十一））

韩美美
2022年11月04日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作者韩美美近照。

　　我时常觉得，自己是从远方吹向此处的风——从马达加斯加出发，落在中国这片宽阔的土地上，与这个美丽而历史悠久的国家，开始了一场美丽的邂逅。

　　谈起与中国的邂逅，我认为这是一件命中注定的事。我仍然记得我与中文的不期而遇。那时，我还是无忧无虑的孩子，肆意地奔跑在马达加斯加宽广的土地上，并不知道在这片岛屿之外，还有这样一个古老、美丽的国家。直到那天，妈妈买了一块做衣服的布料，布料上印着几个方方正正的汉字，那是我第一次对另一个国家的语言感到好奇，我拿起纸和笔模仿布料上优美的汉字，这是多么奇妙的缘分啊！从此以后，那印着方块字的布料，好像一声遥远的呼唤，更像一个穿越了时光和距离的拥抱，在我心里埋下了一粒与中国邂逅的种子。

　　真正走进中国的怀抱是在2016年的夏天，从机场走出来的那一刻，那些方方正正的汉字便从记忆中的布料里，从厚重的书本中走了出来，出现在我眼前。那时候，我知道我与中国的缘分正式开始了。在江西学习中文的4年里，我走遍了学校附近的大街小巷。我欣赏过景德镇美丽的陶瓷艺术品，那些白玉一样的瓶子上有许多蓝色的漂亮花纹，让我感到惊艳。直到今日，那美丽的瞬间仍然会出现在我的脑海中。

　　大学本科毕业后，我来到了美丽的海滨城市——大连，继续攻读硕士学位，在这里，我遇到了很多温暖的人，有关心我的老师、热情善良的同学和陪伴我的朋友，还有每一个带给我温暖的陌生人。他们真诚的笑容，温暖了我思念家乡的每个夜晚，在我的心中留下了深深的印记。

　　在中国居住的这些年，我遇到很多惊喜。在旅行的过程中，我逐渐了解了中国的历史，了解了各地不同的风俗习惯以及特色产品。旅行中品尝过的那些美食给我留下了美好的记忆，比如四川的红油火锅、广州的特色汤粉、北京的烤鸭……每一个地方的美食都好像带着特别的味道，让人难忘，这就是中国美食的魅力。

　　与中国邂逅，是难以磨灭的美好回忆。来中国学习的这些年，我见证了中国发展的速度，感受到了中国的力量。这力量点燃了我心中的梦想，让我想进一步学习中国文化，以此来开阔眼界并提升自己，用不断拼搏的心态继续努力学习。

　　感谢与中国的邂逅，让我更加坚定了前行的脚步！

　　（作者为东北财经大学马达加斯加留学生）

　　（教育部留学服务中心供稿）

(责编：何淼、李依环)

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