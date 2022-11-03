郭雪岩

到达营盘村的青少年足球研训基地，放眼望去，视线为铺天盖地的绿意所冲击：远处是连绵起伏的苍翠青山，近处是精心修整的绿茵场地。球场上，有刚刚接触足球的西安一年级小学生在认真听讲，有正在集训备战的留坝县中学女足队员在激烈争夺。五颜六色的队服点缀在一片绿意中，交织成孩子多姿多彩的梦想。

留坝县营盘村位于秦岭南麓腹地，过去因为深山交通不便，经济发展遇阻；而今发展足球产业，绿水青山成为“得天独厚”的金山银山。

在绿色的球场上，孩子们挥洒汗水，为梦想而拼搏：县中学球队从深山校园走上全国舞台，在各级赛事中留下足迹；踢进国少队、国青队的师晓敏、邹梦瑶，成为许多孩子的榜样；好好踢球、好好学习，或许自己也能考上理想学校……足球为孩子们打开了一扇窗，让他们的视线跨过大山，看见外面的世界，畅想人生的精彩故事。

在绿色的山谷间，自然禀赋变成产业优势，乡村因青训基地的助力，在致富路上走得更稳、更远。参训小球员和教练员、学生和家长组成了消费群体，形成了一条集住宿、餐饮、休闲观光、农产品销售于一体的消费链。在外务工的老乡回来了，开起民宿、农家乐，到青训基地打工就业，“绿色饭碗”端得更加稳当，乡村振兴画卷越发亮丽。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 12 版）

(责编：李依环、何淼)