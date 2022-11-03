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沈阳浑南创新体育教学、完善竞赛体系

赛艇运动  划进校园

本报记者  刘洪超
2022年11月03日09:29 | 来源：人民网－人民日报
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10月29日，沈阳浑河，艳阳高照，水面如镜。位于9号码头的沈阳国际赛艇中心内，来自辽宁省沈阳市浑南区第二初中赛艇队的队员跟着教练，喊着号子从艇库中抬出赛艇、放入河中，分组登艇、有序落桨。

“参加赛艇运动，能锻炼身体，还能和大家齐心协作，为了一个目标共同努力。”第二初中赛艇队队员施长全听说学校开设赛艇课，第一时间就报了名。“这些孩子正在备战即将举行的浑南区中小学生赛艇比赛，将有40多个学校的800多名孩子参赛。”沈阳国际赛艇中心总经理隋青杨说。

“浑南区拥有得天独厚的自然水域条件，我们在2021年3月就将赛艇正式纳入课程体系，得到了学生和家长积极响应，目前有2000余名学生参与。”浑南区教育局局长陈勇介绍，《浑南区赛艇运动进校园实施方案》2021年底制定，提出每一台仪器必须安全使用、每一位体育教师必能授课、每周必保一节赛艇课、每校必有一支校级赛艇队、必须开展一系列赛事、必须争创第一批示范校。

在浑南区第九小学的体育馆内，赛艇队的队员在赛艇测功仪上进行力量练习，不远处的荡桨池里，专业教练贾桐正带领学生练习划桨配合。“学校有一个配备60台测功仪和12人荡桨池的专业赛艇陆地训练基地，赛艇运动也正式列入课表。”第九小学校长侯明飞介绍，学校开设的赛艇课程，除了运动技巧训练，还融入赛艇文化礼仪、水上运动安全常识、水环境保护等内容。浑南区教育局体卫艺科科长卢啟荣说：“全区已安装完毕585台测功仪，实现中小学校测功仪课程教室全覆盖，荡桨池以一所学校辐射五六所学校的布局也初步形成。” 

据介绍，浑南区已经建立校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的赛艇运动竞赛体系，形成“日日必练、周周上水、月月有赛”的校园体育教学模式。陈勇说：“我们还将建设多校互动、万生互联的青少年赛艇运动大数据中心，满足课程线上教学、反馈评估，同时累积学生体质监测跟踪记录、发布教学量化考核指标，实现线上观课和约课、文化普及和咨询、科学指导和训练等功能，为赛艇进校园注入科技力量。”

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 12 版）

(责编：李依环、何淼)

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