能作为一名光荣的党代表参加党的二十大，我感到十分振奋。新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，我们要深入学习贯彻党的二十大精神，切实担负起党和人民赋予的立德树人和科技报国使命。

我们要培养学生厚植家国情怀，将个人理想融入国家发展。十年树木，百年树人，要把青年工作作为战略性工作来抓，把学生培养好，这是我们的使命和责任。我们要牢记习近平总书记嘱托，始终将个人成长与国家发展、国家命运相结合。

我所在的复旦大学信息科学与工程学院是上海市课程思政领航学院，我也是“电子信息类”课程思政教学团队的成员，主讲“前沿讲座”思政课程。复旦的百年历史，积淀了浓厚的红色基因，无数复旦大学青年为实现中华民族的伟大复兴前赴后继，这为我们建设“大思政课”提供了丰富的素材。我们要深耕三尺讲台、精研课堂教学，讲好“大思政课”，激励青年学子铭记国家使命担当，励志勤学、刻苦钻研、投身科研、勇于创新，树立与新时代同心同向的理想信念，勇担新征程赋予的新使命。

党的二十大报告强调：“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”今后，我们要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神，学习他们勇于创新的研究理念、严谨求实的治学风范和淡泊名利的人生态度，将坚持真理，艰苦奋斗、求真务实的科学精神代代传承。

在关键核心技术方面，科技工作者要展现出更大的攻坚勇气；在一些起步相对较晚的领域，要有奋起赶超的志气。我研究的是高速光通信和高速可见光通信。这项研究受到各国广泛重视。现在，复旦大学可见光通信研究已位居国际前列，学校还成立了上海市低轨卫星工程中心。未来，我们要继续瞄准基础科学问题和核心技术问题持续攻关，建设该领域的基础研究与人才培养基地，为新时代建功立业，作出属于我们这一代人的贡献。

讲述人：复旦大学信息科学与工程学院党委副书记、院长 迟楠

（记者颜维琦、任鹏采访整理）

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