人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

一朝浅饮尼罗水 万水千山总恋她

马潇潇
2022年11月03日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　马潇潇在埃及留影。
　　作者供图

　　小时候读《一千零一夜》，我曾无数次憧憬过开罗。书中有一段这样的描绘，我至今记忆犹新：“未见过开罗的人等于未见过世界，她的土地是黄金，她的尼罗河是奇迹，她的妇女就像天堂里黑色眼睛的圣女，她的房子就是宫殿，她的空气柔软得像芦荟木般香甜好闻令人喜悦。开罗怎能不是这样的呢？因为她是世界的母亲。”

　　机缘巧合，学习阿拉伯语的我踏上了前往埃及的留学路。在埃及学习生活了10年，成长了许多。回想起对埃及的初印象：土黄色的旧城区、疾驰的老车、虔诚祷告的穆斯林信徒……走在路上的悠闲行人，扑闪着大眼睛充满好奇地打量着我。这种平凡、独特的场景，莫名使我一下子就融入到了这个城市之中。

　　从课堂到校外，这些年，我走近当地民众，走遍了开罗的大街小巷。还记得跟各种面孔的出租车司机谈天说地、与小商贩讨价还价、和房东交流请教……我学会了当地俚语方言，听惯了阿拉伯特色乐调，慢慢地，从陌生到熟悉，这个神秘国度的面纱被我一层层揭去，之前所有关于开罗的想象都融化为生活中的点滴感受。回想起来，在金字塔脚下、在神庙门口、在哈利利市场，埃及的人与景像影片一般开始在我脑海一帧帧播放。

　　当夜幕降临时，埃及变得热闹起来。当地人开车飞速，脾气暴躁的小巴司机放着震耳欲聋的音乐，肆意地穿梭在开罗的大街小巷。咖啡馆里坐满了看球赛的人，一杯红茶、三块白糖再加一壶水烟，他们享受着齿间的快乐。如果支持的球队获胜了，整条街都会爆发出激动的欢呼，马路上的司机们也因广播中的胜利而兴奋鸣笛。有时，还有人因球赛失利而气急败坏，球迷的吵架声能惊动潜伏在城市垃圾堆里的流浪狗，好一个不消停。但正是这样的市井场景，令夜阑下的埃及鲜活生动。埃及的文学家纳吉布·马哈福兹就在这样喧哗闹嚷的咖啡厅里完成了他的三部曲，获得了诺贝尔文学奖。

　　说到埃及民众，大部分热情好客。据我观察，出行时如果需要帮助，会有很多人上前来。例如有人受伤，路人多会伸出援手将他送医；有时向当地人问路，他们甚至会放下手头的事情直接带我过去。

　　我即将结束这10年的埃及求学生涯，离开这里。想起在埃及经常有人说：“一朝浅饮尼罗水，万水千山总恋她”。是啊，喝过尼罗水的人总会再次回到埃及的，期待重逢的那一天。

　　（作者系埃及艾因夏姆斯大学阿拉伯语专业博士生）

(责编：何淼、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部