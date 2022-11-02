人民网北京11月2日电 日前，全球地学教育校长论坛在中国地质大学（北京）举办。记者了解到，此次论坛是该校70周年校庆的重要活动之一，以“开放·合作·创新 地学高等教育发展与创新型人才培养”为主题，通过“线上+线下”的形式同步进行。国内外20余所高校校长、师生代表进行了深入分享与交流。

中国地质大学党委书记马俊杰表示，本次论坛在中国地质大学建校70周年之际举办，探讨当今国内外大学地学高等教育改革发展，有助于推动地学高等教育合作交流与发展，对于夯实地学教育的基础性力量、推动科技传统地学向地球系统科学转型升级、探索人与自然和谐共生，贡献地球科学的力量将起到积极促进作用。

中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏谈到，学校将统筹推进大学科融合、大科学计划、大科学装置、大科技项目、大资源平台、大自然文化、大校区建设等“七大”建设，践行“占高地”“上高原”“攀高峰”三阶段战略构想，与各位同仁携手共进，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

清华大学校长王希勤，英国伯明翰大学副校长Jon Frampton，中国科学院院士、吉林大学校长张希，加拿大滑铁卢大学副校长Ian Rowlands教授，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏，日本新泻大学副校长Satish-Kumar教授，中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳，中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新等多位专家、学者作主题报告。

王希勤教授立足清华大学现有学科和院系及人才培养特色，介绍了学校的学科布局和人才培养的融通战略。张希院士交流了吉林大学传承和发展地学育人精神、多学科协调发展的完整学科育人链条、围绕国家重大需求开展人才培养等方面的经验与思考。王云鹏院士介绍了北京航空航天大学深化科教融合、产教融合，培养大批科技领域领军领导人才所进行的探索与实践。

郝芳院士分享了中国石油大学（华东）把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设中国特色能源领域世界一流大学，构建新时代人才培养体系的探索与实践。王焰新院士围绕“高水平学科特色高校培养拔尖创新人才”进行探讨，提出了强化大学规划的战略引领作用、打造特色鲜明的学科生态系统、构建三融合人才培养模式、构筑长效运行的育人共同体等破题关键策略。

此外，Jon Frampton教授重点围绕能源和环境污染主题，探讨了如何加强合作、实现未来的可持续性发展。Ian Rowlands教授以《全球后疫情时代高等教育面临的改变和举措》为题，交流了在共同推进国际化、人才培养、学术交流合作等方面的思考。（李依环、实习生杨炳欣）

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