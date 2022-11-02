如何打造网络育人新高地，推动思想政治工作同信息技术高度融合，找准新时代网络思政教育的“流量密码”，增强网络思政教育的时代感和吸引力？

近日，在扬州工业职业技术学院（以下简称扬州工业职院）举办的第二届麦穗校园网络文化节暨第三届网络教育名师评审会上，“扬帆”网络思政中心揭牌。该校党委书记刘金存指出，“网络思政工作实质是做人的工作，铸魂育人是其核心要义。我们成立‘扬帆’网络思政中心，就是为了落实立德树人根本任务，构建网络育人大格局，不断增强思想政治工作的时代感和吸引力。”

目前，该校00后学生比例已经达到了98%，这些学生都是“网络原住民”，可谓是“无人不网”“无处不网”“无时不网”。因此，该校党委领导班子认为，要想在思政工作中赢得学生，就必须以高度的责任心和强烈的使命感主动抢占网络思政教育前沿阵地，为国家培育更多高素质高技能人才。

近年来，扬州工业职院面对国家和地方对高素质高技能人才的需求，把构建线上线下的网络思政工作体系作为一项重要工作来抓，不断拓展网络思政教育平台，使互联网这个最大变量成为思想政治教育的最大增量，一批网络思政教育项目在全国及江苏省大学生网络文化节、“高校网络教育优秀作品推选展示”活动中连获佳绩。

该校已持续多年开展网络教育名师培育支持计划，现已培育校院两级11个网络教育名师团队。该校教师坚持用典型育人、用故事说理、用感情“滴灌”，紧跟热点，将“键对键”和“面对面”有机整合，让思政育人更有温度，起到了良好的示范引领作用。其中，该校“行芸流水”网络思政育人名师工作室，获评全国高职院校思想政治工作创新示范案例。

“做一名亲切的引领者和陪伴者是我们的价值所向，除去课堂授课时间外，抖音和微信公众号成了我和学生之间沟通的第二桥梁，通过用好网言网语，让‘有意思’和‘有意义’同向发力，为学生点亮理想的灯、照亮前行的路。”该校90后思政课教师石锋说。

石锋利用工作之余打造出“十七画生”个人IP，并在抖音和微信公众号开设了“运河思政”“答青年问”“足下之行”等栏目，这些都深受师生欢迎，粉丝量和点赞量不断增加。

值得一提的是，今年以来，该校积极发挥信息化平台作用和师资队伍优势，加大对网络思政立项项目的支持力度，鼓励立项团队通过文化共鸣、价值认同、情感联结的多维交互，增强思政教育的实效性与传播力，发出师生真听、真信、真懂的“时代强音”。

“扬州工业职院将以成立网络思想政治工作中心为契机，积极用网、严格管网、聚力兴网，不断提升网络思政教育的能力与效力，打造出网络思想政治工作的‘扬工品牌’矩阵，做到‘接地气’‘冒热气’‘不断线’，让学生真心喜爱、毕生难忘、终身受益。”刘金存表示。

通讯员 徐华 马俊 记者 过国忠

(责编：何淼、熊旭)