据新华社澳门电 （记者李寒芳、刘刚）由外交部驻澳门特派员公署和澳门特区政府共同推出的首届“中国葡语国家青年交流计划”，近日在澳门科学馆举办闭幕式暨短视频大赛颁奖礼。

活动以“感悟文化交融魅力，当好青年友好使者”为主题，自10月26日至10月28日举行。活动邀请来自安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶等8个葡语国家，在澳门大学等6所高校学习的留学生和澳门学习葡语的中国学生近50人参加。

外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法致辞表示，澳门作为中西文化荟萃之地和连接中国与葡语国家的桥梁，为推动中西文化交流和中国与葡语国家交往合作发挥着不可替代的作用。希望双方青年取长补短，互学互鉴，为中国与葡语国家的共同发展繁荣作出贡献。

当天还颁发了“我的澳门故事——中葡青年说”短视频大赛奖项。比赛共33支队伍参与，最终澳门大学和澳门科技大学的选手双双赢得冠军。选手们从对澳门文化交融的感悟、“一国两制”实践的印象、中葡平台作用的思考、当好友好使者的见解等角度讲述自己的澳门故事，表达了传承友好情谊、参与中国与葡语国家未来合作的积极愿望。

冠军得主之一、澳门科技大学学生郑舜彦表示，在澳门出生及成长，深刻体会到澳门是一个中葡文化交融的城市。国家正推动粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区的发展，作为懂得葡语的澳门学生，自己将思考如何发挥自身优势，努力成为中葡学生之间的友好桥梁。

澳门大学学生张丛伊与来自安哥拉的两位同学组成的队伍也获得了冠军。“视频主题是我们对于中国与葡语国家友好交流青年使者的感想。我们表达的是，澳门是荟萃多元文化、多种语言的城市。在这样的平台，东西方文化可以很融洽友好地交流。”张从伊说。

大赛评审、巴西汉学家沈友友表示，参赛视频用民间的声音介绍真实的故事，观点客观、准确、真诚，响亮地传播了葡语国家和中国的友谊。

本次活动还组织青年们参访港珠澳大桥、中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体、澳门理工大学、澳门博物馆，举行澳门东西文化、中国外交政策等讲座，举办做葡挞、写书法等文化体验活动。

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