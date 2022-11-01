党的二十大擘画了新时代中国特色社会主义的宏伟蓝图，为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴指明了前进方向。习近平总书记在报告中指出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。作为一名高校教师和科技工作者，我深感精神振奋、重任在肩！

我学习工作的北航能源与动力工程学院，原名航空发动机系，是北航创校之初最早的两个系之一。建系之时，第一代发动机人满怀航空救国志向，白手起家创建新中国第一个航空发动机专业，研发了我国唯一由高校研制量产的航空发动机涡喷-11。改革开放后，第二代发动机人把航空报国作为毕生追求，发明的沙丘驻涡火焰稳定器被钱学森称为“为中国人争气的、很有价值的重要发明”。2009年，我成为一名青年教师，第三代发动机人正勇担航空强国使命，倾力投身国家航空发动机重大科研攻关，我有幸参与其中并更加坚定理想，那就是接过前辈接力棒，坚决突破“卡脖子”难题，使我国军民用装备装上一颗动力强劲的“中国心”。

航空发动机是要不来、买不来、讨不来的战略高科技产品。实现安全保障，惟有自主创新。“三十年一代发动机”，形象地昭示了这一领域漫长的科技攻关之旅。多年来，我和同事们作为新一代发动机人，聚焦科研主攻方向，在培养人中搞科研，在搞科研中培养人，与行业同仁携手攻克一个又一个技术难题，忙起来常常每天休息不到5个小时。工作虽苦,我甘之如饴。于我而言，如果说事业上取得了一些微末成绩、对国家作出了点滴贡献，那都源于新时代祖国航空航天事业提供的广阔舞台，源于北航一流的科教平台和建校70年形成的空天报国精神。我深切感受到，只有把个人成长同国家需要紧密结合起来，才能实现人生价值！瞄准国家需求持续开展科研攻关，把空天报国的价值追求传承下去，是我义不容辞的责任！

我将和我的学生们一起，牢记习近平总书记殷殷嘱托，时刻心怀“国之大者”，把国家急需作为自己的人生选择，增强志气、骨气、底气，更加自信、自立、自强，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，更好地肩负起空天报国、动力强国的使命，共同为写好高水平科技自立自强的时代答卷作出贡献！

讲述人：北京航空航天大学能源与动力工程学院教授 胡殿印

（记者刘博超采访整理）

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