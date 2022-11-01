【奋进新征程 建功新时代】

【深入学习贯彻党的二十大精神·北京航空航天大学】

金秋十月，北京航空航天大学校园内，一派喜庆祥和的气氛。“喜庆二十大、建功新时代、奋进新征程”“七十载空天报国、新时代逐梦一流”的标语振奋人心。

党的二十大胜利召开，学校喜迎七十周年校庆，全校师生沉浸在认真学习党的二十大精神的热潮之中。连日来，全校各单位通过收听收看、传达部署、交流研讨、参观实践等多种形式，认真细致、原原本本学习党的二十大报告和相关重要文件精神。大家一致认为，党的二十大为高校、为师生、为全国教育和科研工作者指明了前进方向，令人鼓舞、催人奋进，决心以扎扎实实的行动学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神。

师生持续聚焦热议 掀起学习贯彻热潮

10月16日，党的二十大开幕当天，800余名师生早早来到学校统一设立的集中收看点。全校各单位也在40余个分会场组织师生集中收看。师生手持国旗、党旗，一次次为二十大报告热烈鼓掌。“青年生逢盛世，必须踔厉奋发、笃行不怠，赓续前行，奋楫争先！”2022级本科新生乔元廷激动地表示。

党的二十大代表、中国工程院院士苏东林在人民大会堂现场聆听了报告。她对报告中提到的“把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来”感受尤为深刻。“我要继续弘扬‘培养红色工程师’的北航传承，始终牢记‘培养什么人、怎样培养人、为谁培养人’，将学生培养成自觉且坚定地听党话、跟党走、为祖国奉献终身的优秀人才，这是我这个39年党龄的老党员对党的庄严承诺！”苏东林说。

伟大成就鼓舞人心，美好蓝图催人奋进。在北京展览馆“奋进新时代”主题成就展现场，500余名北航师生一次次捕捉到北航元素和空天元素，内心充满骄傲与自豪。十年来，学校把立德树人作为立校之本，实施新时代人才培养领航行动计划，提倡“有温度的教育”，提出“厚植情怀、强化基础、突出实践、科教融通”的人才培养方针，率先获批未来空天技术学院、国家卓越工程师学院，三次问鼎全国“挑战杯”，百余名在校研究生成为国家科技奖励署名获奖人。学校将科技创新作为强校之基，瞄准国家战略急需，让航空发动机“中国心”更强劲，助力新一代战机砺剑长空；立下守护蓝天“长鹰志”，研制长航时无人机；延续永不停息的“陀螺梦”，使新一代卫星、导弹心明眼亮；铸牢军工装备“电磁魂”，保障陆海空天武器系统制胜疆场。在神舟飞天、北斗组网、嫦娥奔月、天宫遨游、祝融探火、国产大飞机等大国工程中，处处都彰显着北航人的责任担当。

第一时间传达部署 理论学习层层深入

10月24日，学校党委常委会第一时间学习传达党的二十大精神，研究部署贯彻落实举措。在当天召开的校党委理论学习中心组学习会上，中心组成员逐一发言，学用结合，交流思想感悟。

10月26日，学校召开校党委理论学习中心组（扩大）学习会，会议强调，“要把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，原原本本学、系统深入学、融会贯通学、结合实际学，教育引导全体党员、干部、师生按照‘五个牢牢把握’的要求，全面深入学习领会党的二十大精神，结合实际加强研究谋划，切实把党中央有关决策部署落实到人才培养、科技创新、师资队伍建设等各项工作中。”

党委以上率下，抓住关键少数，学习层层深入。通过学院党委书记联席会、院长联席会、管理服务联席会等“三大会议机制”，以及覆盖全体师生的周三“学习日”制度，学校党委迅速将党的二十大精神传达至全体师生。学院党委会、党政联席会、理论中心组学习会、支部书记联席会也迅速行动，推动党的二十大精神入脑入心。党的二十大开幕会一结束，全校学院级党委理论学习中心组就开展了党的二十大精神第一轮次专题学习。31日起，又组织学院级党委理论学习中心组开展第二轮次专题学习，全体校领导到联系学院去，与学院党委理论学习中心组成员一起，读原文、悟原理，谈认识、谈思路、谈举措，统一思想、凝聚力量。

向青年学子传递信仰，必须用好思政课堂。校党委书记赵长禄与马克思主义学院全体教师一道，召开集体备课会，深入研讨做好党的二十大精神“三进”工作的方法路径。强调要以学深悟透为基础，以融会贯通为关键，以教育成效为目的，形成工作合力，扎实做好党的二十大精神“三进”工作。“我们要不断提高思政课教学质量，系统提升教师队伍教研能力，使学科、科研、教学与智库建设形成合力，扎实推动党的二十大精神进课堂进教材进学生头脑。”马克思主义学院院长赵义良表示。

在修葺一新的北航校史馆，近期每天预约进馆参观的师生达1000余人。“新时代非凡十年，北航取得的一系列改革发展成果，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。”校史馆志愿者、马克思主义学院教师陈丹说，“我将在讲解中把党的二十大精神融入其中，讲好中国共产党的故事，讲好中国式现代化的故事，讲好空天报国的北航故事。”

勇担空天报国使命 培养一流创新人才

近日，习近平总书记在人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表，充分肯定了C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。在这个承载着中国航空事业光荣与梦想的项目中，有众多北航师生校友辛勤工作的身影。

项目参与团队负责人王华明院士深有感触地说：“我一定牢记科技报国使命，瞄准重大装备发展的战略需求，为国家高水平科技自立自强做出应有贡献。我也将坚守立德树人根本任务，培养出更多基础深厚、能力过硬、德才兼备的高素质人才。”

王华明的奉献与奋斗，是建校七十年来北航人听党话、跟党走，为党育人、为国育才的精神缩影。作为新中国成立后党创办高等教育的优秀代表，北航以七十载创业兴学的生动实践，书写了“为谁办大学”“办什么样的大学”“怎样办大学”的“北航答卷”。十年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对学校全面领导，推进高质量内涵式发展，首轮“双一流”建设成效显著，8个学科进入新一轮建设名单，构建了学院路、沙河两校区双核发展新格局，全面深化改革，系统提升治理效能，努力培养一流人才，做出一流贡献，强化一流能力，形成了以空天报国精神为内核的北航精神。新时代砥砺奋进的北航人，拥有了鲜亮的精神底色和精神标识。

“习近平总书记指出要加快建设教育强国、科技强国、人才强国。作为高等教育第一方阵‘排头兵’和科技创新‘国家队’，北航要坚守空天报国志向，勇于创新突破，努力走好建设中国特色、世界一流大学的新路，为强国建设贡献力量。”学校校长王云鹏院士表示。

从建校初期培养红色航空工程师到培养新时代卓越工程师，北航一直把思政教育融入产教融合全流程，注重培养学生爱国情怀。通过构建厚科学基础、强交叉贯通的培养体系，建立横向交叉融合的知识链和纵向贯通的创新链，提高学生创新能力。国家卓越工程师学院2022级硕士研究生赵俊博聚焦空间环境下红外目标与干扰特性分析、抗干扰探测仿真与建模等方向，与航天科工集团合作开展科研，努力在智能空间感知领域为装备性能提升作出贡献。他激动地表示：“我们青年一代将始终牢记习近平总书记的殷切嘱托和深情寄语，坚定不移听党话、跟党走、感党恩，在奋发有为中坚定报国志向，在实学实干中练就报国本领。”

（记者 刘博超 通讯员 孙也程）

(责编：何淼、孙竞)