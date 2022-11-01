“向前进，博青春！为进博，一起来！”在日前举行的第五届中国国际进口博览会志愿者上岗宣誓仪式暨志愿者临时党、团组织成立仪式上，“小叶子”们以响亮的青春之声庄严宣誓。

今年的进博会是党的二十大后我国首次举行的大型国际展览盛会。共青团上海市委副书记、上海市青联主席丁波介绍，第五届进博会从40所高校招募会期志愿者3591人，学生们已经把参与进博志愿服务作为大学生涯中的重要一课。

在这3591人当中，参加过往届进博会志愿服务的共409人，占总人数的11%；有过疫情防控志愿服务经历的志愿者共2732人，占总人数的76%。此外，00后志愿者增量明显，共3192人，占总人数的89%，将近九成。

目前，志愿者培训、配岗等相关筹备工作均已完成，近期所有志愿者将陆续完成校内基础培训、市级重点培训和岗位实训，志愿者服务保障组将结合综合演练和专项演练，开展“啄木鸟行动”和上岗试运行等工作，帮助志愿者进一步熟悉场馆、流程、岗位职责，增强服务技能，守牢疫情防控工作底线。

“小叶子”的精神将在第五届进博会传承创新，今年进博会继续组建了由137名往届优秀志愿者组成的“小叶子”讲师团，充分发挥往届志愿者的“传帮带”作用。此外，还继续组建了196人的“小叶子”体验官队伍，以志愿者视角拍摄制作一批有内容、具深度、带情怀的短视频。

在今年的志愿者中，中共党员（含预备党员）428人，占总人数的12%；入党积极分子1212人，占总人数的34%。志愿者正式上岗后，将把组织建设嵌入志愿服务第一线，通过创建党、团员示范岗、先锋岗，充分发挥志愿者临时党、团组织的战斗堡垒作用和志愿者党、团员的先锋模范作用。

“过去四届进博会，学校共有546名‘小叶子’参与，120多名历届‘小叶子’向党组织递交了入党申请书，并且已有42人转为正式党员。进博会对于高校学生的育人作用显著。”同济大学团委的黄凯琳介绍，今年该校共选拔了100名“小叶子”参与第五届进博会，其中党员21人。学校将继续以进博志愿服务为契机开展“大思政课”教育，并在“小叶子”之家开展主题教育活动。

同时，学校进博会志愿者临时团支部今年将开展“进博微讲堂”活动，通过微信群聊方式，每天会有两名历届“小叶子”在中午和晚上分别分享有关进博会的小知识。“此外，我们将依托优秀党员、先锋党员、退伍大学生进行事迹分享，讲好中国故事，弘扬志愿服务精神。”黄凯琳说。

第五届进博会志愿者将陆续赴岗服务，00后“小叶子”逐年递增，“高年级”的“小叶子”也不少。进博会见证了他们从本科生到研究生、从入党积极分子到正式党员的不同身份转变，“四叶草”中处处都是“小叶子”的青春奋斗故事。

今年，上海大学法学院法律硕士在读研究生郑锦波终于如愿成为一名“小叶子”。当他得知自己将服务于综合接待组，对英语有一定要求后，就开始每日收听英文广播，不断提高自己的英语口语水平。郑锦波说：“作为一名党员‘小叶子’，我一定要做好服务，让党旗、党徽闪耀在志愿服务一线。”

就读于上海大学管理学院管理科学专业的康欣莉，去年参加第四届进博会成为虹桥论坛志愿者，今年服务于第五届进博会场馆保障与技术服务组。“作为一名‘二年级生’小叶子，要在进博会中不断突破自己。”身为一名预备党员，康欣莉看到进博会将“世界”摆在了面前，而她也希望，自己能以中国青年的身份站在“世界”的面前。

第一、三、四届进博会伴随着就读于上海工程技术大学研一的黄倩仪从本科生到研究生，从入党积极分子、预备党员到正式党员，从“小叶子”一员到“小叶子”讲师团一员，志愿者经历见证了她的一路成长。这一次，她升为“四年级生”，再次参与进博，成为第五届进博会会期现场引导咨询岗位志愿者。黄倩仪说：“进博会那些生动、难忘的回忆，让我忍不住再一次投入今年的进博中，继续书写我和进博的故事。”

（记者 任鹏 颜维琦 通讯员 丁文佳）

(责编：何淼、孙竞)