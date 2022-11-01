三百六十行，行行出状元。不久前，“00后小伙刮腻子得世界冠军”的新闻引发舆论关注，很多媒体以及网友纷纷称赞：“平凡的技艺，也能成就非凡的大师和精彩的人生。”新闻主角马宏达出生于2000年，是浙江建设技师学院16级建筑装饰技师班的一名学生，他在2022年世界技能大赛特别赛抹灰和隔墙系统项目中获得冠军，实现了中国队在该项目上金牌零的突破。

说到“刮腻子”，很多年轻人大概会感到陌生，第一次接触往往都是在自家新房装修时。按照普通人的理解，刮腻子无非就是将腻子刮在墙上以保证墙面平整。但在世界级比赛中，却有着“偏差不得超过1mm”的苛刻标准，同时还要考验运用石膏技术在一面空白墙面上自由创作的技艺与审美。为此，马宏达五年磨一剑，凭借扎实的技术和稳定的发挥技压群雄、一举夺冠，成就了自己，也赢得了赞誉。

对技能的尊重，对工匠精神的崇尚，是社会风尚转变的重要标志。与马宏达一道征战在世界技能大赛特别赛法国赛区的中国选手，还有参加健康和社会照护项目比赛的吴怡欣、参加移动机器人（双人）项目比赛的侯坤鹏和唐高远……因为生活场景的不同，这些项目在人们心中或神秘高端，或普普通通，却都因其唯精唯一而彰显着共同的追求，那就是“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”。

党的二十大报告指出：“青年强，则国家强。”怀抱梦想又脚踏实地、敢想敢为又善作善成，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，才是新时代好青年应有的样子。当代中国青年生逢其时、舞台广阔，只要肯努力、肯拼搏，终究会找到施展才干的领域，实现自己的梦想。

国家统计局数据显示，我国劳动力资源仍比较丰富，但劳动力整体素质还有待提高，高技能人才仅占技能人才总量的30%，特别是在转向提高技术、通过技术进步来促进经济增长的关键时期，更依赖高素质劳动力的供给。而今，大力促进职业教育发展，把对职业教育高质量发展的重视程度提到前所未有的高度，正是立足于此。

不仅如此，让普通劳动者的付出得到应有回报、让更多人勤劳致富，是引导整个社会尊重劳动、尊重劳动者的“里子”。党的二十大报告指出，通过“完善分配制度”促进共同富裕，要“提高劳动报酬在初次分配中的比重”“坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，促进机会公平，增加低收入者收入，扩大中等收入群体”，格外使人振奋。虽然我国经济总量已经位居世界第二，但要保持长期稳健的经济增长，实现真正意义上的共同富裕，还要依靠劳动生产率的提高，依靠良好的分配制度来释放全社会每一个人创新创造、拼搏奋斗的热情。可以说，在一段时期内，通过庞大的职业教育体系培养出大批高级技术工人并不难，关键在于有效提升这一群体收入、进一步拓展其上升通道，使其获得感、幸福感、安全感得以持续增加，才能源源不断地吸引人才进入，形成事业蓬勃发展的生动局面。

（作者：赵明昊）

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