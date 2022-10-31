“我的心中充满震撼、充满感动！”近期，出席党的二十大的各代表团纷纷参观了在北京展览馆举办的“奋进新时代”主题成就展。面对一件件实物模型、一段段生动视频、一幅幅图片图表，党的二十大代表们边观展边感悟思考，信心更加充实、脚步更加坚定。

过去10年，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。从打赢人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，到经济实力稳居世界第二位；从一些关键核心技术实现突破、战略性新兴产业发展壮大，到天更蓝、山更绿、水更清……一项项成就直抵人心，令人充满豪情。10年来的伟大成就，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。

在“奇迹号”扬起的风帆上见证新时代中国经济的腾飞奇迹，从“天宫”“羲和”的轨迹中感受中国科技的飞速进步，通过“笑脸墙”体会百姓实实在在的幸福指数……代表们的喜悦是发自内心的，激动是真实流露的，激发出来的奋进自觉也是自然而然的。

见证时代发展，探寻内在逻辑，就会深切理解新时代党和国家事业之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。新征程上，要更加坚定不移在以习近平同志为核心的党中央领导下继续前进，坚定不移坚持中国共产党领导和中国特色社会主义制度，坚定不移跟党走中国特色社会主义道路、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

值得一提的是，各代表团参观“奋进新时代”主题成就展时，除了在中央综合展区驻足，还在地方展区，尤其是在自己所属的展区长久深思。看到自己所在的省份10年来发生的巨变，代表们既感到亲切，又感到振奋。他们是巨变的见证者，也是奋斗者。用奋斗赋予时间以意义，面对新时代的丰厚“反馈”，奋斗者一定是幸福的，也是更有干劲的。

奋斗创造历史，实干成就未来。参观“奋进新时代”主题成就展，能够使人获取更为充沛的奋进力量。比如，有代表称：“我们将继续投身生产一线，持续攻坚克难，为产业的转型升级勇当先锋。”参观主题成就展，更会令人感受到每一项成就的取得都来之不易，凝结着无数奋斗者的心血和汗水。而要取得新的成就，就需要迸发出更为强烈的责任感和使命感。

事非经过不知难，成如容易却艰辛。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。唯有矢志不渝、笃行不怠，方能续写辉煌、行稳致远，在复兴路上作出新贡献，不负时代、不负人民。

新征程是充满光荣和梦想的远征，我们更要保持清醒，直面困难，以昂扬姿态奋进。我们的蓝图是宏伟的，我们的任务必将是艰巨的。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们要想人民之所想，行人民之所嘱，焕发出更为强烈的历史自觉和主动精神，托举梦想，续写光荣。

大道至简，实干为要。成就属于过去，理想照亮征程。要取得新的成就，必须接续奋斗。党的二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。围绕党的中心任务，埋头苦干、奋勇前进，就一定能用新的伟大奋斗创造新的伟业，取得更为辉煌的成就。

（作者：秦川，系媒体评论员）

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