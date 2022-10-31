党的二十大报告提出，“深化人才发展体制机制改革，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来”。这是以习近平同志为核心的党中央立足新时代新征程中国共产党的使命任务，着眼于全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，在人才工作方面提出的重要论述，为深入实施新时代人才强国战略，强化人才在全面建设社会主义现代化国家中的基础性、战略性支撑作用提供了根本遵循和科学指引。

国以才立，政以才治，业以才兴。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的战略高度，提出坚持党对人才工作的全面领导，坚持人才引领发展的战略地位，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，坚持全方位培养用好人才，坚持深化人才发展体制机制改革，坚持聚天下英才而用之，坚持营造识才爱才敬才用才的环境，坚持弘扬科学家精神；明确要求全党上下要树立“真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才”的人才工作理念，使人才队伍迅速壮大，人才素质整体提升，人才效能持续增长，人才比较优势逐步显现，使中华大地成为集聚各类优秀人才团结奋斗的沃土。

真心爱才，优化社会生态，激励人才干事创业。“尚贤者，政之本也。”真心爱才，源于对人才价值的深刻认知而产生的真挚情感，源于对人才发展规律的深刻把握而产生的使命担当。真心爱才，首先要优化尊重人才、求贤若渴的社会环境。各级党政干部要率先垂范，以“一沐三捉发，一饭三吐哺，起以待士，犹恐失天下之贤人”的态度，尊重人才，珍惜人才；倡导全社会树立人才为本、“人才资源是第一资源”的意识，加大对优秀人才、重大成果等的宣传报道，形成“尚贤向上”的良好社会风气；扩大人才服务范围，完善服务项目，提高服务水平，形成持久长效的服务机制，热忱解决人才在工作、生活上存在的实际问题。其次，优化公正平等、竞争择优的制度环境。要以双向信任为基础，坚持公正公平的用人导向，提高选人用人公信度，破除地域、性别歧视，破除“五唯”现象，破除人才引进、培养、使用、评价、流动、激励等方面的体制机制障碍，健全竞争择优的选才机制，形成富有吸引力和国际竞争力的人才队伍建设制度体系，让各类人才创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。最后，优化待遇适当、保障有力的生活环境，这是真心爱才的重要体现。要着眼事业所需，树立成绩导向，在人才薪酬待遇、项目经费、科研成果转化等方面采取有效配套措施，解决人才“所需”“所盼”，确保人才安身、安心、安业，有充足的“安全感”和“归属感”。

悉心育才，优化培养模式，实现人才竞相涌现。“用才之基在于储才，储才之要在于育才。”人才培养是国之大计、党之大计，关系国家和民族长远发展，功在当代、利在千秋。做好人才工作，基础在培养，难点也在培养。一是突出党的政治引领。始终坚持党管人才原则，将人才的专业培养与思想政治教育有机结合，引导其胸怀“国之大者”，自觉将个人理想融入国家发展伟业，坚定不移听党话、跟党走，立志报效国家、振兴中华。二是因地制宜、按需培养。从实际出发，根据不同地区、不同领域对不同类型人才的需求，遵从缺什么补什么、干什么练什么的原则，分区域、分阶段、分对象制定富有前瞻性、系统性的科学合理的人才培养计划；健全以用人单位为主体，理论学习与实践锻炼相结合，政府推动与社会需求相结合的人才培养体系。三是搭建多元化培养平台。对标“建设世界重要人才中心和创新高地”目标要求，加快“双一流”建设，强化科教协同和产教研融合育人，探索多样化的人才专业成长平台；通过分类培训、分批实训、轮岗锻炼、任职锻炼、下派挂职、校企合作等方式以及“理论+实践”的模式，建成形式多样、卓有成效的人才实践平台；采取“派出去学”与“请进来教”、“线上”与“线下”相结合等方式，搭建多渠道的人才交流平台，促进国内外同行业人才之间、跨领域跨专业人才之间的交流学习、融合渗透、取长补短，实现人才培育的高素质、多方位、全覆盖，源源不断地培育出一批又一批优秀人才。

倾心引才，优化体制机制，实现人才雁阵集聚。“国之强弱，不在甲兵，不在金谷，独在人才之多少。”今天我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更渴求人才。为此，要坚持创新人才引进方式。坚持敞开大门喜迎人才，兼容并蓄，扩大精准引才的“朋友圈”，柔性汇聚全球人才资源。以需求为导向，广纳海外人才和本土优秀人才，着力引进“高精尖缺”特殊人才。通过人才引进及顾问指导、短期兼职、技术联姻、服务外包等行之有效的方式，实现“引进一个人才、带活一个团队、做成一个项目、形成一个产业、兴旺一份事业”的良性发展局面。坚持完善人才引进激励机制。“要用好用活人才，建立更为灵活的人才管理机制，打通人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍”。结合不同岗位、不同任职的实际价值，与高层次引进人才的绩效、职能和发展潜力，设置科学合理、彰显竞争优势的人才薪酬动态激励机制；根据引进人才的职业发展意愿，适时、适当地给予其充分的发展机会，实现短期激励与长期激励、内在激励与外在激励有机统一；完善以增加知识价值为导向、按市场要素评价贡献的薪酬、奖金、股权等分配机制，“最大限度支持和帮助科技人员创新创业”。坚持健全人才引进服务平台。建立全程贯通的“一站式”人才服务平台，为引进人才在子女入学、配偶安置、户籍落户、医疗保险、科研申报、创业投资等方面提供“一条龙”服务，开通优质便捷的“绿色服务通道”；设立“人才管家”服务平台，为引进人才开展政策解读、人才安居等服务，为各类人才“落地生根”保驾护航，提供精准服务。

精心用才，优化战略布局，实现人才科学配置。“干部工作也好，人才工作也好，本质上都是用人问题。”“用”才是做好人才工作的终极目的，用好人才是党和国家事业长盛不衰的成功之道。一方面，要坚持以业聚才、以才兴业、才业融合。行棋观大势，落子谋全局。对标国家与区域战略需求，把人才使用与国家、地区事业发展同步谋划、同步推进，做到党和国家事业发展紧缺什么人才，就优先配置什么人才，并强化人才储备，为事业发展提供源源不断的人才梯队，确保党和国家事业各条战线都形成高水平人才领航、高素质人才支撑、优秀人才集聚、青年人才托举的人才使用态势。另一方面，要做到人才适岗而用、适时而用、适量而用。秉持“人岗相适，用当其位”的理念，精准对标人才的专业领域、成长经历、服务志愿等具体情况，结合社会发展的实际需求、缓急程度，进行双向选择，让人才所用即所需、所做即所长。考虑人才成长的自然规律和阶段差异，做到适时而用；对于思维活跃、创造力强的年轻人才，要善于给岗位、交任务、压担子，最大限度发挥其内在潜能。“人材者，求之则愈出，置之则愈匮”，要结合实际需求量体裁衣，坚持以“岗”取人、以“需”择人，做到适岗适量用才。

“治国经邦，人才为急”。人才是事业得以发展的根本，是国家得以富强、社会得以前进的关键。在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，全社会要以爱才的诚意、引才的慧眼、育才的良方、用才的胆识，把各方面优秀人才集聚到党和国家事业中来，形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面。

（作者：周小李，系湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员，怀化学院副院长兼组织部部长）

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