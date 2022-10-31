【奋进新征程 建功新时代】

【深入学习贯彻党的二十大精神·北京大学】

开栏的话

宏伟蓝图令人鼓舞，奋斗号角催人奋进。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。各地各部门、各行业各领域迅速掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮。

在高校，广大师生认真研读党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央精神上来。

为全面、及时、生动反映高校深入学习贯彻党的二十大精神的实践和思考，从今日起，本报开辟专版，跟进报道，首期聚焦北京大学。

10月24日下午，北京大学办公楼礼堂，“北京大学学习传达党的二十大精神大会”现场，气氛热烈，座无虚席。

“党的二十大吹响了迈向第二个百年奋斗目标的冲锋号，发出了加快建设中国特色世界一流大学的动员令。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，在中国式现代化道路中走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，在党的旗帜引领下奋力谱写北大助推民族复兴的崭新篇章。”北京大学党委书记郝平表示。

党的二十大报告在北京大学师生中引起强烈反响。近日，多种形式的学习活动正在北大校园开展，学习贯彻党的二十大精神热潮涌动起来……

党的二十大代表、北京大学校长龚旗煌说：“我们要坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，发挥国家战略科技力量作用，聚天下英才而用之，当好助推中国式现代化的创新策源地。”

振奋人心 师生学习讨论热潮不断

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕当天，北京大学师生早早地来到教室、会议室，等待收看开幕会的现场直播。全校80余家院系单位组织了3.4万多名师生党员通过网络、电视等渠道认真聆听和学习党的二十大报告。

马克思主义学院全体本科生集体收看完开幕会后，以小组形式开展学习讨论，畅谈学习体会。2021级本科生马馨悦语气中流露出兴奋与坚定，也讲出了青年学子心声：“面对时代之问，我们要有‘在场’的自觉、‘入场’的担当，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”

党的二十大报告中重申科教兴国战略，具有特殊的时代深意。国家发展研究院党委书记雷晓燕与师生党员全程观看开幕会。她和研究院的老师们特别关注创新与人才培养：“作为科研工作者，我们自身就是科技和创新的主体，要增强自主创新能力，集聚力量进行科学攻关，产出高质量、符合国家发展需求的研究成果；作为教育工作者，我们更是要着力健全拔尖创新人才培养和选拔机制，提升人才培养的能力，还要聚天下英才而用之。”

“扛起新使命，做时代新人。”集成电路学院2022级博士生郭资政在交流发言中多次提到“使命”二字，“集成电路是当代国际科技竞争的前沿领域，是民族复兴的战略科技支撑。做集成电路领域的探路者、开拓者和攀登者，是我们这代‘建设者’的使命。”

学深悟透 行动指南入脑入心

翻开《习近平书信选集》第一卷，首先映入眼帘的，是2013年5月2日习近平总书记给北京大学考古文博学院二〇〇九级本科团支部全体同学的回信。习近平总书记在回信中勉励当代青年珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者。

党的二十大报告指出：“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”在党的创新理论宣传教育中，北大始终把青年学生摆在重要位置，悉心教育青年、引导青年。

党的二十大开幕当天，一场别开生面的线上座谈会上，北京大学新闻与传播学院、生命科学学院和石河子大学生命科学学院百余名青年学生相聚云端，共同学习党的二十大报告。北大生命科学学院学生陆文勋在课余时间一直参加科普志愿服务工作，“当代中国青年施展才干的舞台无比广阔，科普工作也是我们可以从身边做起的事情”。石河子大学生命科学学院学生王海楠表示，生命科学研究要胸怀“国之大者”，笔下有祖国的森林草原、江河湖泊……真诚而热烈的交流激励青年们思考如何更好地将“小我”融入“大我”。

收看党的二十大开幕会后，北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院立即组织召开学习会，院长王浦劬教授作了《在新征程上全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》的报告。党的二十大闭幕第二天，研究院邀请全国13家习近平新时代中国特色社会主义思想研究院（中心）的专家学者围绕党的二十大精神进行深入学习研讨，努力将研究阐释党的二十大精神不断推向新的学术高度。

新征程呼唤新作为。10月20日，在北京大学医学优秀共产党员代表座谈会上，老、中、青三代党员回忆初心故事、交流奋斗感悟。口腔医院修复科主任医师陈立回顾了过去两年的援藏工作经历，北大医学援藏医疗队不仅为百姓看病，还带去先进的设备和技术理念，留下一支“带不走的医生队伍”。陈立说：“党的二十大报告多次提到‘人民’，这正是我们援藏医疗工作的初心。今后要继续‘撸起袖子加油干’，为边疆地区人民群众带去更高质量的医疗服务。”

勇毅前行 谱写北大融入民族复兴新篇章

如何把党的二十大报告作出的决策部署贯彻落实到实践中，北大师生在思索，也在践行。

党的二十大报告就“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”作出明确部署。近年来，北大坚持面向国家战略需求，形成高水平人才培养体系，优化人才培养布局，不拘一格探索超常规人才培养方式，完善基础研究人才、高层次复合型人才等高水平人才的本土化成长路径。同时，持续深化人事制度改革，近五年有700多名顶尖学者和优秀青年人才选择加入北大。

在北京大学学习传达党的二十大精神大会上，学校党委要求全面巩固和深化学校“人才战略年”成果，持续建设我国高校中的人才“第一梯队”。郝平说：“作为高水平研究型大学，北京大学是造就拔尖创新人才的摇篮、重要的国家战略科技力量、发展先进思想文化的重要阵地和高水平人才的集聚高地，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中肩负重任、大有可为。”

北京怀柔科学城内，北京大学参与的多项“国之重器”正在落地建设中。过去五年间，北大不断增强原始创新能力，瞄准重大问题进行有组织科研攻关。“在当今的大科学时代，科学范式在变革，新一代人才的成长环境也在变化。”中国科学院院士、北大未来技术学院教授、国家生物医学成像科学中心主任程和平说，“我们要按照习近平总书记的要求和指引，把生物医学成像大设施建设成国际一流的科学研究及技术研发基地，在支撑国家高质量发展的道路上‘不松劲、不歇脚’。”

加快构建中国特色哲学社会科学体系，积极建构中国自主的知识体系，为全社会更加坚定“四个自信”贡献智慧和力量，北京大学考古文博学院院长沈睿文充满信心：“在全面建设社会主义现代化国家新征程上，北大考古将进一步凝练中华文明基因、阐发优秀传统价值、讲好中华文明故事，增强文化自信，为建设文化强国贡献力量。我们要团结起来，主动创新学科建设模式，进一步深挖内涵式发展。”

“学习贯彻党的二十大精神，基础是深入理解精神实质，关键在于狠抓落实。当前，北京大学发展的中心任务就是要在党的领导下，加快建设中国特色世界一流大学，为发展中国式现代化、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。我们要把党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述紧密结合起来，按照党的二十大的部署要求，进一步落实好学校第十四次党代会的各项部署，开辟建设中国特色世界一流大学的新境界。”龚旗煌表示。

（记者 晋浩天 通讯员 王钰琳 靳戈）

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