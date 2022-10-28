原标题：中国科学技术大学科技商学院成立

新华社合肥10月26日电（记者陈诺）经过一年多的筹备，10月26日，中国科学技术大学科技商学院正式成立。

据介绍，中国科学技术大学科技商学院由安徽省人民政府、中国科学技术大学、合肥市人民政府三方合力共建，依托中国科学技术大学雄厚的科研实力和办学水平，对标世界一流，充分借鉴国内外知名商学院的办学经验，高起点、高标准建设运行。

学院在办学和运行模式上，融合中国科学技术大学理学、工学、生命科学、管理学等学科优势，引进和培育顶级师资队伍，突破传统的教学组织形态和专业学科局限，科学精准设计具有极强实战导向的新型教育培养模式、跨界融合的新型课程体系，积极探索科技产业组织人才培育新路径，着力打造中国特色、世界一流的科技型商学院。

中国科学技术大学科技商学院已完成培养方案设计和首批学员招录，近期将正式开学。首批学员主要来自高科技创业团队、科技型企业负责人、技术经理人、新型研发机构和科技服务组织管理人员、投资基金经理等。

(责编：郝孟佳、李依环)