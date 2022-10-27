习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这是对广泛团结凝聚科技人才，充分激发人才的创新创业创造活力，服务人才强国建设提出的新的时代要求。

当前，在全方位培养、引进、用好人才，弘扬科学家精神等各方面，必须坚定不移走中国特色社会主义发展道路，不断加强党的全面领导，增强政治性、先进性、群众性，接长手臂，扎根基层，最广泛地与人才紧密联系在一起，把党内外、国内外各方面优秀人才集聚到党的周围，鼓励和支持广大人才根据国家发展急迫需要和长远需求，打赢关键核心技术攻坚战，报效祖国、服务人民，把论文写在祖国大地上。

随着我国人才队伍规模快速壮大，广大人才在服务决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等国家重大需求中屡建功勋。事实证明，伟大的事业激励人才、造就人才、成就人才，广大人才只有投身自主创新的生动实践，才能充分释放自身的才华和能量，担负起时代赋予的使命职责。

我们党一直高度重视人才的主体地位和创造潜能。当前比历史上任何时期更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。现在，我国拥有科技人力资源约1.1亿人，已经建成23000余个各级团结科技人才的学会组织，这是实施创新驱动发展战略、实现高水平科技自立自强、加快建设世界科技强国的重要力量。

科技群团的工作，说到底都是人才工作。各级科协、学术团队既具有联系人才的桥梁和纽带功能，承载着团结引领众多科技人才矢志爱国奋斗、勇攀科学高峰等历史使命，又秉承着建设有温度、可信赖的科技人才之家的根本宗旨，应该帮助广大人才反映意见诉求，维护合法权益，加强科学共同体自律，真正促进人才成长提高，促进科技的繁荣发展，促进科学普及以及智库作用的发挥。

近年来，随着党对人才工作的领导全面加强，我国人才队伍快速壮大，人才效能持续增强，人才比较优势稳步提升，我国人才工作站在一个新的历史起点上。但也要看到，我国人才队伍建设工作在支撑高水平科技自立自强、推进高质量发展方面，还存在一些短板和问题。

一是创新人才结构性矛盾突出。战略科学家和顶尖人才缺乏，学科结构尚不均衡，主要体现在诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖等领域获奖者稀缺，医科、农科和人文社科等学科高层次人才数量不足。二是有利于科技人才潜心研究和创新的评价体系仍未建立。“四唯”现象依然存在，“新标”尚未完全建立。此外，重视人才的过往价值贡献，忽视人才未来发展潜力，不利于遴选和激励优秀青年人才。三是学风浮躁和违背科研伦理的现象依然存在。中国科协科技工作者状况调查显示，近一半被调查人员认为我国急功近利、学风浮躁问题比较严重。一些科研人员热衷于“帽子”头衔，盲目追逐热点，趋利变换研究方向，不愿意沉下心来“啃硬骨头、坐冷板凳”。四是人才科技成果转化支持体系仍显薄弱。我国当前的科技成果转化率在30%左右，而发达国家为60%～70%，“最后一公里”问题仍未解决。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，深化人才发展体制机制改革，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。笔者认为，科技群团激发人才创新活力，应从以下几方面着力释放科技人才队伍建设的驱动力，集聚优秀科技人才。

一是建立健全科技人才党校系统，筑牢润物无声团结引领的坚强阵地。中国科协多次举办高层次科技领军人才专题研修班、战略科学家国情考察等活动，并依托嘉兴南湖革命纪念馆、青海“两弹一星”理想信念教育学院等建设中国科协党校教育基地，面向青年科技领军人才开展国情研修。事实证明，这些面向科技人才的学习活动，增强了科技人才群体的制度自信和创新自信，让青年科技人才坚定了理想信念。今后，应完善以中国科协党校为中心，全国学会分校、省级科协党校和老科协、女科协、乡村振兴等特色党校、各类实训基地为主体的工作体系。持续加强对科技领军人才、海外科技人才等群体的政治教育、政治引领和政治吸纳，筑牢党团结引领科技人才的坚强阵地，激励人才建功立业，持续增强人才的参与感、获得感、幸福感。

二是促进青年人才交流，培养卓越工程师。中国科协通过搭建“秒聚青科”等即时性、交叉性、永不打烊的青年交流平台，促进青年人才交流协作，造就规模宏大的青年人才队伍。中国科协还发挥中国工程师联合体作用，开展卓越工程师协同培养试点，搭建校企共同培养工程师的融合平台。未来，还应该发挥新型举国体制优势，重点关注国家实验室、研究型大学、科技领军企业等，形成战略科学家梯队，打造一批科技领军人才和创新团队，自主培养国防科工人才。加紧建设国家级科技人才信息库，绘制人才多维画像和知识图谱，为更紧密联系服务科技人才建好互联基础设施。

三是深化人才发展体制机制改革。中国科协目前已建立了科协智库体系，完善了学会主导、科学家领衔、科技界广泛参与、国际科技组织联合支持的工作机制，并持续发布重大科学问题和工程技术难题，加强重大问题战略研究，探索跨界研判“卡脖子”问题机制。未来，还需要推动修订人才奖励、项目评审等管理办法，完善以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系；继续建设临床案例成果数据库和科研仪器、工程技术等领域案例库，推动典型案例评价导向等方面持续发力，深化人才发展体制机制改革。

四是以科技创新支撑高质量发展。中国科协深入推进了“科创中国”建设，发挥了科学家品牌、多学科交叉、链接地方、联系国际等人才资源优势和组织协同优势，发挥创新枢纽城市（园区）示范带动作用，汇聚了“政产学研金服用”各方资源，促进科技成果路演展示、信息汇聚和评估交易。未来，还应该强化科技供给侧动员能力，调动科技工作者成果转化积极性，强化数字平台运营服务，提升专业化规模化信息化水平。

（作者：李坤平，系中国科协组织人事部部长）

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