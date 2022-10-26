人民网北京10月26日电 25日，北京航空航天大学举行建校70周年未来空天科教创新发展论坛。多位航空航天领域的院士、专家围绕“未来空天科教创新发展”主题进行了深入分享交流。

“推动未来空天科教创新发展需要坚定信心、主动担当，紧密协作、合力攻关，科教融合、协同育人。”北京航空航天大学党委书记赵长禄谈到，希望通过此次论坛交流，促进校企双方共同谋划服务国家空天领域重大战略需求的思路与方向，进一步研讨空天技术发展趋势和科技创新规律，探索校企有机衔接、紧密配合、优势互补的协同机制，深入探讨交流科教融合育人的新模式，大力推动空天科技发展，着力造就空天领域的拔尖创新人才。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏在主旨报告中指出，新时代空天科技发展对人才培养提出新要求。北航积极探索实践，深化科教融合、产教融合，体系化培养拔尖创新人才、项目制培养未来空天总师、机制创新培养卓越工程师，对新时代空天科技人才培养做出北航回应。面向未来，北航将始终坚持为党育人、为国育才，不断深化科教融合人才培养新范式，加快建设中国特色世界一流大学，为建设世界重要人才中心和创新高地作出北航新贡献。

中国工程院院士、中国航空研究院院长孙聪表示，航空装备应重点关注高能化、体系化、智能化的发展趋势。航空人才应具有航空报国情怀、团队协作精神、扎实理论功底、系统性思维、开拓创新精神以及“坐得住冷板凳”的精神。高校应从工程项目、课程建设、导师队伍、实践实训等方面创新人才培养机制，把“卡脖子”清单转化成人才培养清单。

中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾表示，北理工与北航建校以来，在服务国家战略中勇担重任，为党和国家培养了一大批杰出人才。近年来，在高质量党建的引领下，学校迎来了高质量发展新阶段，学科内涵建设持续强化，拔尖人才培养成效明显、服务国家战略能力持续增强、师资队伍建设量质齐升，服务经济社会发展水平全面提升。北理工未来还将通过重大项目攻关、产学研合作、成果转移转化等方面，打造“空天领域”国家级科教融合示范学校。

中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才指出，一流大学要勇担使命，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力结合起来，主动服务教育强国、科技强国、人才强国建设。哈工大自建校以来，应国需、报国志，打造了一批国之重器，培养了一大批杰出人才。未来，学校将以创新思维重构教与学关系，以纵横联动融合人才培养体系，以弹性学制贯通人才培养学制，再超越、求卓越。（李依环、实习生黄效唐）

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