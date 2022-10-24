原标题：新华全媒+｜送你一份秋冬季青少年儿童中医保健宝典

新华社长沙10月22日电（记者帅才 陈思汗）中医文化博大精深，除了望闻问切和中药调理，还有拔罐、针灸、推拿、食疗等方式。秋冬季节来临，气温下降，此时也是青少年儿童呼吸道疾病的高发期，如何利用中医保健方法保护他们的身体健康？记者采访了中医专家，一起了解一下吧。

10月21日，在湖南省儿童医院，中医医师（中）正在为儿童诊治。新华社记者 陈思汗 摄

湖南省儿童医院中医科副主任李海霞介绍，在秋冬季节，青少年儿童对环境气候变化的适应能力较差，风寒容易侵袭孩子的肺、脾等器官，从而引发呼吸和消化系统疾病。

专家建议，可以通过调理饮食、规律作息、科学口服中药膏方、推拿、穴位贴敷治疗、足浴等，综合运用中医疗法提升孩子的免疫力。

10月21日，在湖南省儿童医院，中医医师正在为儿童做推拿。新华社记者 陈思汗 摄

“青少年儿童在秋冬季要保证充足的睡眠，早上可以比夏季晚起床半个小时。”湖南省儿童医院中医科医生王雅露说，充足的睡眠、良好的营养对于增强孩子免疫力至关重要。

专家建议，家长可以了解一些小儿膏方和小儿推拿的常识，带孩子到中医科进行体质辨识，根据孩子体质选择合适的膏方进补和科学的推拿方式强体。比如在秋冬季节，家长可以早晚给孩子适当按揉足三里穴位、捏脊背、按摩腹部，提升孩子的免疫力。

“寒冷时节，在医生指导下进行穴位贴敷治疗，对孩子健康有益。”李海霞说，穴位贴敷治疗是指用中药外敷人体特定穴位以预防疾病的一种中医传统外治疗法，可以起到温阳益气、补肺健脾、温肾散寒的作用，让孩子少生病。

10月21日，在湖南省儿童医院，中医医师（前排右一）正在为儿童贴药。新华社记者 陈思汗 摄

“在秋冬季，足浴对于容易感冒的孩子是不错的选择。”李海霞说，足浴可以改善孩子的血液循环，调节器官功能，提高免疫力。孩子的足浴水温以37摄氏度为宜，每次20分钟即可，泡脚后要适当补水。（参与采写：姚家琦）

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