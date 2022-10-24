原标题：推进高水平科技自立自强，博士后大有可为

【一线讲述】

我攻读博士时的研究课题是交通领域的燃料研究。这期间，也是国际能源大变革的时代，谁在零碳能源技术创新方面领先，谁就是新赛道上的领跑者。导师黄震院士时常告诫我，“做研究要有家国情怀”。这种责任感和使命感提醒着我，博士期间的研究远远不够，需要针对颠覆性的能源技术再进行深入研究。

博士毕业后，我有幸获得了国家“博士后创新人才支持计划”和上海市“超级博士后”激励计划的资助，学校也非常支持这一领域的研究，提供了坚实的科研平台、强有力的科研支持、具有吸引力的待遇，为我解决了很多后顾之忧。我选择在上海交通大学成为一名博士后，继续深耕科研。

博士后期间，有压力也有挑战。我自身学科属于动力工程与工程热物理，但目前所从事的研究还需要较强的材料、化学等学科背景，经常遇到困难。这期间，我得到了学校不同学院诸多老师的帮助指导，与校内外不同学科的青年科研人员进行了很多交流。这种跨学科的沟通学习对我课题研究的开展和自身能力的提高非常关键。收获很多，其中最难忘的就是参加“可再生合成燃料的制备与应用”课题的研究工作。

当今世界正经历百年未有之大变局，作为科研创新生力军，博士后在解决关键核心技术“卡脖子”问题、推进高水平科技自立自强上一定大有可为。我期待着能在其中贡献自己的青春力量。

（记者邓晖、通讯员王心宇采访整理）

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