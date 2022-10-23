【代表手记】

党的二十大报告强调，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。这一系统谋划和部署，充分体现了党和国家对新时代实施科教兴国战略的高度重视，也为中国高等教育的发展指明了前进方向。身处中国高等教育的第一方阵，华中科技大学（以下简称“华中大”）始终以服务国家为最高追求。

服务“国之大者”是华中大创新驱动发展的战略方向。我们牵头建设光谷实验室，助力湖北打造万亿级光电产业集群；创下64特斯拉脉冲平顶磁场强度新的世界纪录，实现从“跟跑”到“领跑”的蜕变……一系列基础性、原创性、关键性的技术突破，有力支撑了一大批知名企业的创新发展，形成政产学研一体化的创新链条，成为推动经济社会发展的强劲引擎。

铸造“大国重器”是华中大创新驱动发展的战略关键。我们对接国家战略，强化前瞻布局，打破学科、学院、学校边界，推动学者、学院、学科为主体的自由探索模式调整为跨学科、跨领域、跨系统的集团军作战模式，建立了20多个国家级重大科技创新平台，形成全链覆盖“基础研究、应用基础研究、关键技术突破、产业化”的国家科技创新基地集群优势，成为开展有组织科研、承担国家重大任务的战略支点，为打造创新高地提供了硬核支撑。

建设高水平人才队伍是华中大创新驱动发展的战略力量。我们以“聚天下英才而用之”的胸怀倾心引才，突出“高精尖缺”导向，引进科技领军人才、创新团队和优秀青年科技人才；以“走好人才自主培养之路”的定力悉心育才，有意识地发现和培养具有战略科学家潜质的高层次复合型人才；以“让各类人才的创新创造活力竞相迸发”的良方精心用才，建立具有国际竞争力的人才发展体制机制，营造了良好人才创新生态环境，形成“华中大成就人才、人才成就华中大”的生动景象。

创新制度机制是华中大创新驱动发展的战略支撑。我们以落实国家重大战略任务为牵引，积极探索符合高校特点、发挥新型举国体制优势的工作机制，加快组建更高水平的校地校企创新联合体，构建起龙头企业、科研院所、高校跨界协同的创新生态系统。

科技立则民族立，科技强则国家强。华中科技大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个面向”，深入实施创新驱动发展战略，努力建设中国特色世界一流大学，为实现高水平科技自立自强再立新功、为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗。

（记者夏静、张锐采访整理）

(责编：李依环、何淼)