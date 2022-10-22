“二十大报告中，‘教育、科技、人才’被提到更加重要的位置。技能人才是我国人才队伍的重要组成部分，是支撑中国制造和中国创造的重要力量。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，要从‘制造大国’转型为‘制造强国’，需要更多高素质技术技能人才来支撑。”10月19日，常州黑牡丹（集团）股份有限公司技术总监邓建军代表在接受科技日报记者连线采访时说。

在他看来，党的十八大以来，党中央、国务院围绕实现职业教育高质量发展，提出了明确而具体的发展导向、政策举措和工作方法，不断健全技能人才培养机制，为各类技术技能人才搭建起干事创业的平台。职业教育在社会上的地位得到不断改善，杰出人才和行业大师不断涌现。同样，也有许多职校人在用自己的方式为中国职业技能教育发展贡献力量。

1988年进入常州黑牡丹（集团）股份有限公司时，19岁的邓建军刚从常州工业职业技术学院毕业，工作岗位是电工。工作之余他刻苦学习，研读专业书籍，逐渐成为业务骨干，带头开展一系列技术创新。迄今，他已参与技术改造项目500多个、攻克重大技术难题约50个，成为企业创新和产业升级的领军人物。他所在的公司有一台用于检测纱线的分经机，改造前，一台机器需要两名工人夜以继日地轮班，靠眼力和手艺整理纱线误差。经邓建军团队技改后，机器内部架设起“机械眼睛”，大量节约了人力，生产率提高了50%—60%。

邓建军表示：“作为一名技术工人代表、曾经的职校生，我会继续当好践行工匠精神的‘排头兵’，对接新技术和产业变革，引导更多年轻劳动者走技能成才、技能报国之路。‘十四五’是我国从制造大国迈向制造强国关键时期。培养‘大国工匠’‘能工巧匠’，既是现在之需，亦是长远之计，希望越来越多的人能够真正了解职业教育，接受职业教育。”（记者 过国忠 通讯员 季华 李颖）

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