【畅谈心声】

党的二十大报告指出，办好人民满意的教育。作为一名基础教育工作者，我特别振奋、倍感温暖，也深感责任重大。

中小学校的课后延时服务、“双减”政策的推行、“劳动教育课”的开设等，都是我国全面实施素质教育的重要实践。

“双减”以来，学校全面建设适合每个学生发展的优质课程，多措并举提升教学质量，创新提出了充满挑战的快乐评价方式，受到了学生和家长们的欢迎。

目前，岳阳道小学开设了自主阅读、红色教育、巧手劳技、艺术审美、体育健康、未来创客六大类82门课程和11门由非遗传承人授课的非遗课程，供学生自主选择、走班上课。

课后，我们举办每周一个主题内容的“一站到底，为你喝彩”吉尼斯小项目挑战赛，激发学习兴趣，培养学科素养，让作业量减少后空闲下来的时光更加充实有趣。语文学科“拼音王国”，数学学科“数字大拼抢”，英语学科“秀出‘融慧’国际范儿”，劳动学科“擦玻璃大赛”，科学学科“小小纸飞机 放飞大梦想”等，一系列挑战赛彰显了小游戏大智慧的理念，在欢声笑语中激发了学生探究、合作、创新的热情。

下一步，我们将全面落实党的二十大精神，坚持把立德树人作为评价学校各项工作的根本标准，坚持“五育并举”，在100%落实国家课程的基础上，利用课后服务时间，不断优化、完善已开发的93门自选课程，为孩子们搭建个性化成长平台，努力办孩子喜欢、家长放心、人民满意的教育。

（记者刘茜采访整理）

(责编：何淼、李依环)