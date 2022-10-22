习近平总书记在党的二十大报告中勉励广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

谆谆话语、殷殷嘱托，激发了广大青年为梦想不懈奋斗的澎湃力量。全国高校青年师生表示，党的二十大报告为青年成长打开了更加宏阔的视野，勾画出更加美好的前景。新时代中国青年生逢盛世定不负盛世，必将以社会主义建设者和接班人的使命担当，在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写青春新篇章。

见证伟大变革 感悟辉煌成就

新时代十年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。历史性成就、历史性变革中，也刻印着青年奋斗的印记。

2020年，云南最后9个贫困县（市）退出贫困县序列，兰坪县是其中之一。中国人民大学商学院硕士研究生赵天阳曾在这里支教。“十年间，当地教育教学条件明显改善，学校设施焕然一新、多媒体教学设备实现了全覆盖，义务教育阶段建档立卡辍学学生动态清零。”赵天阳说。

历史激荡青春，青春创造历史。

从学校到山村、从实验室到养殖场……贵州大学动物科学学院院长陈超这些年来长期在一线指导农户科学养殖、促进山区畜牧业提质增效，亲历了山乡巨变。“千年梦想，一朝梦圆，我们青年一代见证了奇迹般的伟大变革，也因此相信未来还将有更多奇迹等着我们共同书写。”

事非经过不知难，成如容易却艰辛。这十年，有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难。

“‘经受住了来自政治、经济、意识形态、自然界等方面的风险挑战考验’‘最大限度保护了人民生命安全和身体健康’……聆听了总书记所作的二十大报告，我为祖国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果深感骄傲，同时也深切体会到肩上的责任。”广东中山大学中山医学院博士研究生张贤涛深有感触地说。

成就来之不易，启示弥足珍贵。党的二十大报告在总结伟大实践的基础上深刻指出，“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”

北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、北大思政课青年教师董彪，正在就党的二十大报告中的要点撰写学习文章。“新时代的辉煌成就不是从天上掉下来的，根本在于有习近平总书记的掌舵领航，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。”董彪说，在民族复兴新征程上，我们要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更好地为党育人、为国育才。

增长知识本领 勇于突破创新

习近平总书记在二十大报告中指出，“坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中”，给予年轻的科学家们巨大鼓舞。

中国科学技术大学地球和空间科学学院研究员、青年教师郝记华说：“我将继续坚持在‘深空’等领域探索，围绕国际前沿科学问题，紧跟国家相关重大科技项目需要，开展原创性研究，为打赢核心技术攻坚战，实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。”

吉林大学地球探测科学与技术学院青年教授马国庆说：“奋斗之路永无止境。我将和团队一起，力争在未来攻关更多核心技术，实现更多新突破，迈进深地、挺进深海，用实际行动至诚报国。”

建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，是一场接力跑。坚定不移听党话、跟党走，争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军，是广大青年的共同心声。

“二十大报告号召全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年。这让我们深切地感受到党中央的关怀和重视。我们青年一代要牢记习近平总书记的教诲，坚定理想信念、立志民族复兴，勇当开路先锋、争当事业闯将，争取跑出当代青年的最好成绩。”湖南大学岳麓书院中国史专业博士研究生唐陈鹏说。

矢志拼搏奋斗 担当时代重任

当代中国青年，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。新征程上，高校青年师生决心用拼搏与奋斗继续谱写嘹亮的青春之歌。

北京师范大学2021级“优师计划”师范生熊国锦说：“身处伟大时代，我感到生逢其时，迫不及待要用学到的知识播撒希望的种子，在三尺讲台上学以致用，发光发热。”

未来属于青年，希望寄予青年。

“习近平总书记在二十大报告中饱含对青年的殷切期望，我深感责任重大。”内蒙古大学民族学与社会学学院硕士研究生乌日娜说，“我要结合所学民族学的专业优势，为家乡人民谋福利、做实事，为推动民族团结进步宣传教育贡献自己的力量。”

在福建的应用型本科高校闽江学院，党的二十大报告令师生们倍感振奋。闽江学院服装与艺术工程学院的大四学生兰郁颖说：“做适应社会需要的人才，满足人民对美好生活的向往，新时代为应用型人才提供了无比广阔的舞台，我们大有可为！”

“我们年轻一代要坚定不移听党话、跟党走，不辜负习近平总书记在二十大报告中对青年一代寄予的殷切期望。”西安交通大学航天航空学院博士后宋思扬壮志满怀，“未来，我们要把理想追求融入党和国家事业，自觉服务‘国之大者’，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”

（新华社北京10月21日电 新华社记者）

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